快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

Meta 擴大布局通用型 AI 代理產品

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

Meta收購AI新創公司Manus，持續投資AI基礎建設與應用，代工大廠鴻海（2317）、廣達、緯穎接單有望續熱。

⭐2025總回顧

外電報導，Manus強項在於各式整合應用，Meta收購Manus，意在布局通用型AI代理產品線，未來Meta將有機會加入企業訂閱制市場，或導入Meta旗下三大社群媒體，保持未來AI世代的技術地位。

法人指出，廣達受惠於Meta伺服器委外代工不斷釋出，目前技術規格包括從NVL 36規格升級到NVL 72，搭載更高單價的GB300，廣達下半年業績表現有望明顯優於上半年，這波出貨動能可看到明年上半年，明年第1季營運表現有望淡季不淡。

台股股后緯穎早已是Meta代工供應鏈，Meta業務占營收比重達三成以上，是緯穎第二大客戶。法人預期，緯穎的Meta訂單展望看到2026年底，緯穎美國德州廠已經投入量產，緯穎明年獲利將有機會再創新高。

緯穎公告11月合併營收達968.85億元、月成長6.2％，相較去年同期大幅成長158.6％，累計今年前11個月合併營收為8,463.73億元、年增166.3％。

法人 社群媒體 台股

延伸閱讀

AI 大咖爆地盤爭奪戰 Google、微軟、OpenAI、亞馬遜競爭激烈

反詐裁罰Meta不痛不癢 藍委促外交交涉

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

緯穎明年獲利 挑戰新高

相關新聞

地緣衝突推升避險意識 亞洲富豪資產轉進瑞士

過去兩年來，亞洲多金人士紛紛將資產轉往瑞士，或詢問資產轉移事宜，主要鑒於地緣衝突難以預測，讓他們興起這種念頭。而此趨勢也...

輝達持股英特爾大賺 帳面獲利逾25億美元

輝達（Nvidia）29日在文件中指出，已執行9月宣布的協議，以每股23.28美元購買價值50億美元的英特爾股票。隨著英...

台積電ADR連二日下跌 較台北溢價23.7%

台積電ADR周二下跌0.5%，收在299.58美元，較台北交易溢價23.7%。

韓股今年漲76%冠全球 日股勁揚26% 首見封關站上5萬點

日韓股市30日封關，南韓大盤指數Kospi以小跌做收，但無礙其今年大漲75.6%、輾壓全球其他主要股市的亮麗表現。

乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞

乙太幣囤幣公司BitMine Immersion Technologies，是今年最受南韓散戶歡迎的海外股票之一，反映儘...

Meta 收購「下一個 DeepSeek」陸新創 Manus 攻 AI 代理

臉書母公司Meta已同意收購來自中國大陸、曾被譽為「下一個DeepSeek」的新創公司Manus，增添一款廣受歡迎的AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。