Alphabet 市值 追趕輝達
憑藉Gemini模型和快速成長的雲端事業，Google已從家喻戶曉的搜尋引擎變成人工智慧（AI）大品牌，帶旺母公司Alphabet的股價表現，今年全年表現可望傲視美股「科技七雄」，並已有投資人看好，Alphabet市值明年可能超越AI晶片龍頭輝達（Nvidia）。
⭐2025總回顧
據Polymarket預測市場平台的最新資料，針對哪家公司會在2026年12月成為全球市值最高企業的押注，輝達的機率為45%，第二名是Alphabet的29%。
彭博資訊的數據顯示，截至29日收盤輝達市值4.57兆美元，居全球之冠，蘋果以4.05兆美元緊追在後，Alphabet以3.79兆美元排第三。
Alphabet今年全年股價表現將首度稱冠「科技七雄」，截至29日收盤累計大漲65.53%，遙遙領先漲幅居次的輝達（36.1%）。
FactSet訪調的76位分析師中，64人給予Alphabet「買進」評級，平均目標價334.5美元，比29日收盤價313.56美元高6.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言