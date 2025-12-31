快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

受益於人工智慧（AI）對資料儲存的龐大需求，日本NAND快閃記憶體晶片製造商鎧俠（KIOXIA）2025年股價狂漲逾500%，表現稱冠全球。

鎧俠股價30日收盤下跌2.6%，2025年累計漲幅534%，表現優於MSCI世界指數的所有成分股，是日本東證指數（Topix）表現最佳的個股。鎧俠客戶包括蘋果和微軟，去年12月才在東京證交所掛牌，目前市值約5.7兆日圓（360億美元）。

鎧俠股價飆漲，主要因超大規模資料中心業者（hyperscaler）爭相擴建AI基礎設施，對記憶體晶片需求大幅成長。鎧俠的產品是AI訓練和資料中心不可或缺的零組件。各大科技業者今年都已警告，在需求激增的情況下，記憶晶片供貨吃緊，近期記憶體價格也已大漲。

Asymmetric顧問公司日本股票策略師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）說，科技領域2026年重心將轉向記憶體，無論是直接投資鎧俠，還是相關衍生的標的。他說，勝高（Sumco）這類晶片晶圓製造商明年也將受益於強勁的記憶晶片需求。

儘管如此，鎧俠股價表現引發價位過高的疑慮，近幾個月對其他AI相關個股造成壓力。鎧俠11月公布上季財報不如投資人高度期待後，股價單日重挫23%。

不過，安瓦薩德說，記憶體需求仍遠高於供給，鎧俠2026年能安度AI市場的驚濤駭浪，「對資料中心投資放緩的顧慮，其實不應影響下一季的記憶晶片價格，因為市場目前已嚴重供不應求」。

