韓股今年漲76%冠全球 日股勁揚26% 首見封關站上5萬點

日韓股市30日封關，南韓大盤指數Kospi以小跌做收，但無礙其今年大漲75.6%、輾壓全球其他主要股市的亮麗表現。

日經225指數在2025最後一個交易日也收黑，但全年大漲逾26%，為兩年來最大年線漲幅，更寫下歷來首度以5萬點之上封關的紀錄。

Kospi指數30日終場0.15%，收在4,214.17點，全年累計勁揚75.6%，不僅傲視全亞洲股市，更居全球主要股市之冠。

分析師看好接下來韓股還有進一步上漲的空間，花旗、摩根大通和野村在內券商都預測明年至少還會上漲 20%。分析師認為，企業強勁的獲利成長應能撐起後續走勢。

日經225指數同日終場下跌0.37%，收在50,339.48點，全年大漲26%，為2023年以來最大漲幅，且連續第三年上漲。日本股市今年一路高歌猛進，主要受惠於東京證交所大力推動企業治理，以及最近對人工智慧（AI）投資的熱潮。

日本首相高市早苗30日在東京證交所封關活動中表示，今年上半年遭遇到全球經濟不穩定的壓力，包括物價上漲、勞動力短缺和美國關稅，但在下半年，日本企業的韌性加上政策支持，推動日經指數實現了非凡的逆轉，歷史上首次突破5萬點大關。

相較之下，美股標普500指數今年截至29日上漲17.4%，排除南韓不談，從日本到香港、中國大陸甚至是越南，這些亞洲的大盤指數表現均優於標普500；同時，在美元走弱的推動下，MSCI新興市場指數已攀升近30%。

回顧2025年，三星今年上漲125%，創歷史新高，SK海力士更大漲約268%，這兩者為大盤貢獻近半漲幅，不過AI領域最大的贏家並非傳統晶片製造商或大型股，而是「相關概念股」。電力變壓器製造商曉星重工和核電供應商斗山能源，兩者股價今年漲幅均超過330%。