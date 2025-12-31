乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞

乙太幣囤幣公司BitMine Immersion Technologies，是今年最受南韓散戶歡迎的海外股票之一，反映儘管該公司股價從波段高點重挫八成，投資人仍不離不棄。

據韓國證券集保公司資料，美國上市的BitMine是南韓投資人2025年最青睞的外國證券之一，排名僅次於Google母公司字母。BitMine獲億萬富豪提爾支持，並以華爾街分析師湯姆．李（Tom Lee）為掌門。

BitMine宣布從比特幣挖礦公司，轉型為以太幣囤幣商後，股價到7月3月高點為止爆衝3,000%以上。

在此之前，投資人很少注意到這家公司，7月卻一舉躍居南韓散戶的海外最大買超個股。

儘管BitMine股價隨後回檔約82%，南韓投資人似乎未受動搖，今年截至12月29日，淨買超額達14億美元。不只如此，以熱衷高風險投資聞名的南韓散戶，還投入5.66億美元大買兩倍做多BitMine的ETF，這檔ETF已從9月高點拉回約86%。

strategicethreserve.xyz彙整資料顯示，BitMine目前持有價值約120億美元的乙太幣，在乙太幣儲備資產公司中規模排名第一。

乙太幣今年來下跌11%，這款加密貨幣價格在8月一度逼近5,000美元，但漲勢隨後退燒。