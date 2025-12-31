快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

乙太幣囤幣公司BitMine Immersion Technologies，是今年最受南韓散戶歡迎的海外股票之一，反映儘管該公司股價從波段高點重挫八成，投資人仍不離不棄。

⭐2025總回顧

據韓國證券集保公司資料，美國上市的BitMine是南韓投資人2025年最青睞的外國證券之一，排名僅次於Google母公司字母。BitMine獲億萬富豪提爾支持，並以華爾街分析師湯姆．李（Tom Lee）為掌門。

BitMine宣布從比特幣挖礦公司，轉型為以太幣囤幣商後，股價到7月3月高點為止爆衝3,000%以上。

在此之前，投資人很少注意到這家公司，7月卻一舉躍居南韓散戶的海外最大買超個股。

儘管BitMine股價隨後回檔約82%，南韓投資人似乎未受動搖，今年截至12月29日，淨買超額達14億美元。不只如此，以熱衷高風險投資聞名的南韓散戶，還投入5.66億美元大買兩倍做多BitMine的ETF，這檔ETF已從9月高點拉回約86%。

strategicethreserve.xyz彙整資料顯示，BitMine目前持有價值約120億美元的乙太幣，在乙太幣儲備資產公司中規模排名第一。

乙太幣今年來下跌11%，這款加密貨幣價格在8月一度逼近5,000美元，但漲勢隨後退燒。

南韓 投資人 ETF

延伸閱讀

台灣啦啦隊為何慘輸南韓？ 內行人揭1關鍵：差十萬八千里

加州富豪稅案掀激烈攻防 議員支持遭科技領袖抨擊

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

相關新聞

地緣衝突推升避險意識 亞洲富豪資產轉進瑞士

過去兩年來，亞洲多金人士紛紛將資產轉往瑞士，或詢問資產轉移事宜，主要鑒於地緣衝突難以預測，讓他們興起這種念頭。而此趨勢也...

輝達持股英特爾大賺 帳面獲利逾25億美元

輝達（Nvidia）29日在文件中指出，已執行9月宣布的協議，以每股23.28美元購買價值50億美元的英特爾股票。隨著英...

台積電ADR連二日下跌 較台北溢價23.7%

台積電ADR周二下跌0.5%，收在299.58美元，較台北交易溢價23.7%。

韓股今年漲76%冠全球 日股勁揚26% 首見封關站上5萬點

日韓股市30日封關，南韓大盤指數Kospi以小跌做收，但無礙其今年大漲75.6%、輾壓全球其他主要股市的亮麗表現。

乙太幣囤幣公司 受南韓散戶青睞

乙太幣囤幣公司BitMine Immersion Technologies，是今年最受南韓散戶歡迎的海外股票之一，反映儘...

Meta 收購「下一個 DeepSeek」陸新創 Manus 攻 AI 代理

臉書母公司Meta已同意收購來自中國大陸、曾被譽為「下一個DeepSeek」的新創公司Manus，增添一款廣受歡迎的AI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。