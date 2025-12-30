快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

花旗集團出售僅存俄羅斯業務 預期認列11億美元虧損

中央社／ 舊金山30日綜合外電報導
花旗集團（Citgroup）今天表示，該公司將出售在俄羅斯僅存的業務，預期將認列11億美元虧損。（路透）
花旗集團（Citgroup）今天表示，該公司將出售在俄羅斯僅存的業務，預期將認列11億美元虧損。（路透）

花旗集團（Citgroup）今天表示，該公司將出售在俄羅斯僅存的業務，預期將認列11億美元虧損。

⭐2025總回顧

法新社報導，花旗集團預期這起交易將在2026年上半年完成，並指出交易仍有待主管機關的批准。

花旗集團在遞交美國證券管理委員會（Securities andExchange Commission）文件中表示：「2025年第4季起，花旗將把俄羅斯僅存的業務列為『持有待售』。 」

花旗在申報文件中表示，此舉將導致本季稅後虧損。

根據花旗集團，負責該公司在俄羅斯僅存業務的AOCitibank，將出售給復興資本公司（RenaissanceCapital）。

俄羅斯 文件 美國

延伸閱讀

普亭：烏企圖襲官邸 川普：我很生氣 澤倫斯基：捏造故事

烏克蘭俄占區「馬立波劇院」重開 克宮展現繁榮新形象

2026年元旦起 俄在北方四島軍演2個月

川普稱川澤會「極佳」 美允供15年安全保證 烏盼達50年

相關新聞

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑那廠 3奈米製程將提前一年投產

外媒傳出，台積電的美國亞利桑那州晶圓廠，加速導入先進製程，3奈米製程可能會提前一年於2027年投產...

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

路透引述知情人士報導，美國政府已給予三星電子一年的許可，允許 2026 年在大陸廠仍可引進晶片製造設備。

花旗集團出售僅存俄羅斯業務 預期認列11億美元虧損

花旗集團（Citgroup）今天表示，該公司將出售在俄羅斯僅存的業務，預期將認列11億美元虧損

跨年倒數 日股隨美股收低

日本東京股市今天隨著前一天華爾街股市跌勢收低

AI儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

受益於人工智慧（AI）對資料儲存的無止境需求，日本記憶體晶片製造商鎧俠今年股價表現稱冠全球。儘管市場近來略顯緊張， AI...

Google今年來股價表現稱冠科技七雄 明年市值會追過輝達？

Google靠著Gemini模型和快速成長的雲端事業，成為家喻戶曉的人工智慧（AI）品牌，帶旺母公司Alphabet的股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。