花旗集團出售僅存俄羅斯業務 預期認列11億美元虧損
花旗集團（Citgroup）今天表示，該公司將出售在俄羅斯僅存的業務，預期將認列11億美元虧損。
法新社報導，花旗集團預期這起交易將在2026年上半年完成，並指出交易仍有待主管機關的批准。
花旗集團在遞交美國證券管理委員會（Securities andExchange Commission）文件中表示：「2025年第4季起，花旗將把俄羅斯僅存的業務列為『持有待售』。 」
花旗在申報文件中表示，此舉將導致本季稅後虧損。
根據花旗集團，負責該公司在俄羅斯僅存業務的AOCitibank，將出售給復興資本公司（RenaissanceCapital）。
