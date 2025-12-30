年末交投清淡 亞股互有漲跌
年末假期前，市場交投清淡，亞洲股市今天走勢震盪，終場互有漲跌，貴金屬價格近期創下新高後，投資人獲利了結，價格持續回落。
⭐2025總回顧
法新社報導，回顧過去12個月，全球股市整體表現亮眼，科技公司帶動多國股市創下歷史新高，比特幣、黃金與白銀等貴金屬屢創新高，但在2025年最後幾個交易日，交易員操作趨於保守。
貴金屬近期波動尤為劇烈。黃金價格一度逼近每盎司4550美元天價，白銀今年以來漲幅約150%，一度觸及84美元。
然而，受本週獲利了結賣壓影響，兩種貴金屬價格明顯回落，黃金目前徘徊在每盎司4360美元，白銀則落在74.50美元附近。
比特幣自10月升破12萬6000美元後一路走低，在歷經年末震盪走勢後，目前價格落在9萬美元下方。
整體而言，亞洲股市今年表現亮眼，首爾韓國綜合股價指數（KOSPI）今年以來大漲逾75%，東京日經225指數漲幅超過26%，雙雙於年內創下新高。
不過，韓國綜合股價指數與東京日經225指數今天小跌作收，雪梨與台北股市也收跌；香港、新加坡、威靈頓、曼谷與雅加達股市收紅，上海股市平盤作收。
