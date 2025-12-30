防堵三星？外媒傳台積電亞利桑那廠 3奈米製程將提前一年投產

外媒傳出，台積電的美國亞利桑那州晶圓廠，加速導入先進製程，3奈米製程可能會提前一年於2027年投產。

Wccftech引述韓媒Digital Daily報導，台積電似乎打算讓3奈米製程，提前一年在亞利桑那州廠投產。台積電在亞利桑那的第一座晶圓廠，已經開始生產4奈米晶圓，第二座晶圓廠將採3奈米、預定2027年投產。台積大舉提前3奈米的理由可能有二。一是台積的晶圓產能以高效能運算（HPC）客戶占多數，2、3、4奈米的尖端製程需求龐大。而且AI熱潮持續，台積或許想提高整體晶圓產量，所以升級亞利桑那廠。

Digital Daily推測，第二個理由是台積在此區面臨競爭壓力，除了英特爾的18A製程進展，近來三星電子的晶圓代工部門也是一大勁敵。據悉三星的德州泰勒晶圓廠，將跳過原定的4奈米製程，直攻SF2（2奈米）。

韓媒文化日報指出，三星Exynos 2600處理器，是該公司首款採用2奈米全環繞閘極（GAA）量產的晶片，初期良率估為50%。如今量產數目從先前的每月2萬片增至5萬片，顯示良率提高。

報導說，泰勒廠原本要採4奈米，但傳出修改設備訂單，導入2奈米GAA製程。儘管三星未透露細節，業界相信這是策略舉動，好追上台積的2奈米初期產量，三星泰勒廠到2027年每月產量預料可達10萬片。

泰勒廠能達到這種規模，是由於三星已和特斯拉簽訂165億美元合約，將替特斯拉生產AI6自駕晶片。據悉三星也將供應2奈米GAA晶片給兩家中國加密貨幣業者，但陸廠晶片可能在南韓生廠。