AI 儲存需求助攻下 鎧俠股價稱冠全球 2026年也將安度市場驚濤駭浪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鎧俠今年上漲 534%，表現優於 MSCI 世界指數的所有成分股。路透
鎧俠今年上漲 534%，表現優於 MSCI 世界指數的所有成分股。路透

受益於人工智慧（AI）對資料儲存的無止境需求，日本記憶體晶片製造商鎧俠今年股價表現稱冠全球。儘管市場近來略顯緊張， AI 熱潮活力依然不減。

鎧俠股價周一以下跌2.6%封關，今年上漲 534%，表現優於 MSCI 世界指數的所有成分股，並成為日本東證指數（Topix）中表現最佳的個股。鎧俠是去年 12 月才在東京證交所掛牌的 NAND 快閃記憶體製造商，客戶包括蘋果和微軟，目前市值約 5.7 兆日圓（360 億美元）。

鎧俠股價飆漲所反映的是，隨著超大規模資料中心業者（hyperscaler）爭相擴建 AI 基礎設施，科技業對記憶體的需求正大幅成長。鎧俠生產的晶片是 AI 訓練和資料中心不可或缺的元件。今年，各大科技業者警告，在需求激增的情況下，記憶晶片供應將出現吃緊，分析師預測晶片價格也會上漲。

Asymmetric Advisors 日本股票策略師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）說：「在科技領域，邁入 2026 年後重心將轉向記憶體，無論是直接投資鎧俠，還是相關衍生的標的。」他說，像勝高（Sumco）這樣的晶片晶圓製造商，明年也將受益於強勁的記憶晶片需求。

儘管如此，鎧俠的股價表現多少引發價位過高的疑慮，近幾個月也對其他 AI 相關個股造成壓力。鎧俠 11 月公布單季財報低於投資人的過高預期後，股價單日重挫 23%。

不過，安瓦薩德說，由於記憶體需求仍遠高於供給，鎧俠可以在 2026 年安度AI 市場的驚濤駭浪。他說：「對資料中心投資放緩的顧慮，其實不應影響下一季的記憶晶片價格，因為市場目前已嚴重供不應求。」

