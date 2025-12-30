快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

聽新聞
0:00 / 0:00

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子大陸廠2026 年廠仍可引進晶片製造設備。路透
三星電子大陸廠2026 年廠仍可引進晶片製造設備。路透

路透引述知情人士報導，美國政府已給予三星電子一年的許可，允許 2026 年在大陸廠仍可引進晶片製造設備。

⭐2025總回顧

這許可讓三星電子得以暫獲鬆綁，因為美國今年才決定撤銷對部分科技公司所提供的豁免。消息人士透露，華盛頓方面針對銷往中國大陸的晶片製造設備實施逐年審查制度。

三星、SK 海力士和台積電（2330）原本都得到豁免，不受華府對中國大陸實施全面晶片出口管制的影響。但這項名為「驗證後最終用途」（VEU）的授權將於 12 月 31 日結束，這表示期限一過，這三家業者輸往自家中國大陸廠的美國製設備都需要美國的出口許可。

美國總統川普有意限制陸方取得美國先進技術，已一再檢視他認為在拜登政府時期過於寬鬆的出口管制。

延伸閱讀

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

AI也能吃下肚？SK海力士與韓小七合推HBM玉米脆片 三周狂賣20萬包

涉嫌外流DRAM技術給大陸長鑫存儲 南韓起訴前三星員工等10人

相關新聞

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

路透引述知情人士報導，美國政府已給予三星電子一年的許可，允許 2026 年在大陸廠仍可引進晶片製造設備。

Google今年來股價表現稱冠科技七雄 明年市值會追過輝達？

Google靠著Gemini模型和快速成長的雲端事業，成為家喻戶曉的人工智慧（AI）品牌，帶旺母公司Alphabet的股...

AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者 2025 年合計營收超過 4,000 億美元，創下晶片業史上表現最...

淘金熱回來了！澳洲金三角湧入淘金客 盼探測器一聲嗶響變身百萬富翁

國際金價屢創新高，近日飆破4,500美元新天價，早已在全球掀起真實的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省...

美國星巴克調整展店策略 擬關閉約400家都會區門市

星巴克過去在紐約、洛杉磯等美國大城市幾乎隨處可見，如今這樣高密度的景象正逐漸改變。美國星巴克打算關閉約400家門市，調整...

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

美媒The Register報導，輝達（Nvidia）以50億美元買進英特爾（Intel）股票，如今市值達到75.8億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。