三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

路透引述知情人士報導，美國政府已給予三星電子一年的許可，允許 2026 年在大陸廠仍可引進晶片製造設備。

這許可讓三星電子得以暫獲鬆綁，因為美國今年才決定撤銷對部分科技公司所提供的豁免。消息人士透露，華盛頓方面針對銷往中國大陸的晶片製造設備實施逐年審查制度。

三星、SK 海力士和台積電（2330）原本都得到豁免，不受華府對中國大陸實施全面晶片出口管制的影響。但這項名為「驗證後最終用途」（VEU）的授權將於 12 月 31 日結束，這表示期限一過，這三家業者輸往自家中國大陸廠的美國製設備都需要美國的出口許可。

美國總統川普有意限制陸方取得美國先進技術，已一再檢視他認為在拜登政府時期過於寬鬆的出口管制。