Google今年來股價表現稱冠科技七雄 明年市值會追過輝達？

Google靠著Gemini模型和快速成長的雲端事業，成為家喻戶曉的人工智慧（AI）品牌，帶旺母公司Alphabet的股價表現，今年全年表現可望傲視美股「科技七雄」，並有投資人已在押注，Alphabet市值明年可能超越AI晶片龍頭輝達（Nvidia）。

在Polymarket預測市場平台，針對哪家公司會在2026年12月成為全球市值最高企業的押注，輝達的機率為45%，第二名正是Alphabet的29%。

Alphabet今年全年的股價表現即將歷來首度稱冠科技七雄，截至周一（29日）收盤累計大漲65.53%，遙遙領先漲幅第二大的輝達（36.09%）。FactSet訪調的76位分析師中，64位人給予Alphabet股票「買進」評級，平均目標價334.5美元，比周一收盤價313.56美元高6.7%。

Google跑贏AI競賽的關鍵是推出新版Gemini模型，Gemini用戶未來一年繼續成長。今年稍早，影像編輯工具Nano Banana幫助Gemini大紅大紫，接著再有彭博報導，蘋果改版後Siri語音助理將由Gemini驅動，若是成真，對Google將是每年價值10億美元的大生意，有助取得行動裝置AI的領導地位。

滙豐銀行（HSBC）分析師羅辛頓也說，Google針對搜尋結果推出的AI Overviews以及瀏覽器Chrome的AI模式，減輕了AI聊天機人可能衝擊搜尋業務的疑慮。截至11月，AI Overviews的每月活躍用戶已達20億人次，Gemini應用程式每月活躍用戶則是達到6.5億人次。

Google今年另一個大利多是張量處理器（TPU）找到大客戶，10月時取得供應Anthropic 100萬組TPU的訂單，還有報導指稱正與Meta洽談出租硬體。羅辛頓估算，若TPU瓜分輝達多達10%的晶片銷售，可能為市值增添約6%。

不過，Silvant資本管理投資長聖索特拉認為，10%的估算很「勵志」，但不太可能，短期內仍沒有其他對手能完全取代輝達。