快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
資料中心擴建背後的融資能否維持，將是2026年一大考驗。路透
資料中心擴建背後的融資能否維持，將是2026年一大考驗。路透

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者 2025 年合計營收超過 4,000 億美元，創下晶片業史上表現最強勁的一年。明年預計規模會更為龐大，也更競爭，但供應商台積電（2330）始終將是最大受益者。

⭐2025總回顧

微軟10 月表示，未來兩年內將把資料中心版圖擴大一倍，分析師說，這表示晶片製造商 2026 年營收勢必還會增加，甚至高過今年。高盛則估計，光是輝達在 2026 就會賣出價值 3,830 億美元的 GPU 和其他硬體，較今年成長 78%。根據 FactSet 調查的分析師估計，輝達、英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、超微（AMD）和高通（Qualcomm）合計銷售額將突破 5,380 億美元。這還不包括 Google 的 TPU 業務或亞馬遜客製化晶片的銷售營收，這兩家母公司都沒有個別公布相關數據。

不過，2026 年也將面臨前所未有的挑戰。

挑戰1：競爭激烈有損毛利

首先，輝達面臨來自 Alphabet 旗下 Google 和亞馬遜等公司的競爭日益激烈，局面正在轉變。Google 日益精密的客製化晶片（稱為 TPU），以及亞馬遜的 Trainium 和 Inferentia 晶片（兩者皆和輝達的 GPU 競爭），也都在搶奪客戶。與此同時，OpenAI 等軟體開發商也正與博通（Broadcom）等客製化設計商合作，設計自有的晶片。超微（AMD）則表示， 2026 年推出一款 GPU，正式挑戰輝達AI 處理器的獨霸地位。

隨著更多晶片公司推出 AI 產品，市場也開始擔憂毛利率面臨壓力。博通股價在 12 月公布創紀錄的單季營收後依然下挫，部分原因在於投資人擔心其高毛利產品未來的營收成長會放緩。

但無論晶片業競爭版圖如何消長，台積電都將是受益者。輝達、超微、亞馬遜、博通，乃至於透過博通生產的Google和OpenAI，都是台積電的主要直接和間接客戶。

挑戰2：零組件短缺阻礙建設

電力變壓器和燃氣輪機等零組件短缺，阻礙了資料中心建設，營運商也難以取得運行運算群集所需的龐大電力。

另一個重大挑戰是：AI 資料中心伺服器所需的零組件短缺。供應吃緊的項目包括部分晶片所需的超薄矽基板，以及記憶體晶片。隨著資料中心建設加速，加上推論需求增加，對更多高頻寬記憶體（HBM）晶片的需求也隨之激增。

上周，輝達與晶片新創公司 Groq 簽署了一項價值 200 億美元的授權協議。Groq 專門設計用於加速 AI 推論的晶片和軟體。所謂推論即是經過訓練的 AI 模型針對提示詞提供答案的過程。如果說 AI 競賽的前半段是由訓練所定義，接下來將競爭提供速度最快、成本效益最高的推論服務。

Bernstein 分析師寫道：「推論的工作負載更加多樣化，可能開啟新的競爭領域。」

如此一來，AI 推論的工作負載更容易受到記憶體容量不足的限制。

美光科業務長薩丹納（Sumit Sadana）說：「我們目前的產能遠低於客戶需求，且這種情況還會持續一段時間，」

挑戰3：資料中心融資擴建恐難以為繼

此外，資料中心擴建背後的融資能否維持也面臨嚴重考驗，尤其是像 OpenAI 這樣的主要客戶。DA Davidson 分析師盧瑞亞（Gil Luria ）說，如果 OpenAI 無法在明年 3 月前籌集到 1,000 億美元，市場可能會開始「踩剎車」。

輝達、超微、亞馬遜、博通，乃至於透過博通生產的Google和OpenAI，都是台積電的主要直接和間接客戶。路透
輝達、超微、亞馬遜、博通，乃至於透過博通生產的Google和OpenAI，都是台積電的主要直接和間接客戶。路透

延伸閱讀

通吃輝達、AWS 水冷商機 法人調高這檔供應鏈目標價

Google一天上班4小時？他驚訝喊爽 內行揭真相：外商工時碎片化

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

陸國產二代 TPU 中昊芯英新晶片進入測試 2026年上市

相關新聞

黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

美媒The Register報導，輝達（Nvidia）以50億美元買進英特爾（Intel）股票，如今市值達到75.8億美...

Google今年來股價表現稱冠科技七雄 明年市值會追過輝達？

Google靠著Gemini模型和快速成長的雲端事業，成為家喻戶曉的人工智慧（AI）品牌，帶旺母公司Alphabet的股...

AI產業2026年會更壯大但面臨三挑戰 而不變的受益者始終只有一個

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者 2025 年合計營收超過 4,000 億美元，創下晶片業史上表現最...

淘金熱回來了！澳洲金三角湧入淘金客 盼探測器一聲嗶響變身百萬富翁

國際金價屢創新高，近日飆破4,500美元新天價，早已在全球掀起真實的「淘金熱」。例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省...

美國星巴克調整展店策略 擬關閉約400家都會區門市

星巴克過去在紐約、洛杉磯等美國大城市幾乎隨處可見，如今這樣高密度的景象正逐漸改變。美國星巴克打算關閉約400家門市，調整...

韓股今年大漲76%傲視全球 記憶體、軍工和AI 概念股引領復興

南韓Kospi指數今年來大漲 76%，成為全球主要指數中表現最佳的市場。軍工股，AI和美妝概念股耀眼奪目，接力撐起屢創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。