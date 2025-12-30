黃仁勳神操作！ 輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。美聯社
美媒The Register報導，輝達（Nvidia）以50億美元買進英特爾（Intel）股票，如今市值達到75.8億美元，使這筆近期獲准、紓困競爭對手的交易，轉化為一項精明的財務操作。

今年9月，輝達執行長黃仁勳與英特爾執行長陳立武達成協議，輝達即鎖定以每股23.28美元的價格購入英特爾股票。

美國聯邦貿易委員會（FTC）一度審查這筆交易，評估輝達可能取得約4%股權是否違反壟斷法規，最終於12月18日開綠燈放行。

根據英特爾向監管機構提交的文件，輝達共買進2.14億股，交易於12月26日完成，而英特爾股價周一（29日）收在36.68美元。

依輝達與英特爾的協議條款，雙方將共同開發「多世代」資料中心與PC晶片，目標是通吃消費級到超大規模資料中心客戶的完整晶片客群。

兩家公司也將透過NVLink高速互連技術整合晶片，頻寬可達每顆繪圖處理器（GPU）1.8TB/s（雙向各900GB/s），約為PCIe 5.0 x16插槽的14倍。

在PC領域，英特爾將為輝達打造客製化的x86處理器，輝達則將其整合至AI基礎架構平台推向市場。

英特爾也將能開發整合輝達RTX GPU晶粒的x86系統單晶片（SoC），這類新型x86 RTX晶片將用於同時內建CPU與GPU的PC設備。

此一合作模式令人聯想到輝達於2021年試圖以400億美元全面收購英國晶片設計公司安謀（Arm）的交易，該案最終因監管機構認定恐損及市場競爭而告吹。

另據The Street報導，市場多頭、華爾街資深分析師Stephen Guilfoyle看好黃仁勳在歷來劇烈震盪半導體產業中駕馭周期的能力、強調輝達穩固的基本面和近期併購案帶來的動能，將輝達目標股價上調至235美元。這意味較現今價位還有上漲近25%的空間。

