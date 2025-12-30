韓股今年大漲76%傲視全球 記憶體、軍工和AI 概念股引領復興

南韓Kospi指數今年來大漲 76%，成為全球主要指數中表現最佳的市場。軍工股，AI和美妝概念股耀眼奪目，接力撐起屢創新高的漲勢。

晶片巨頭三星電子和 SK 海力士為大盤貢獻近半漲幅，國防和核能公司也是主要推手。

相較之下，美股標普 500 指數今年至周一為止上漲 17.4%，落後於 MSCI 所有國家世界（不含美國）指數 29% 的漲幅，兩者差距創下 2009 年全球金融危機以來之最。

隨著原本不受青睞的市場也回歸，中國大陸、日本、德國和英國的指數表現均優於標普 500 指數；同時，在美元走弱的推動下，MSCI 新興市場指數已攀升近 30%。

Kospi指數周二收斂開盤跌幅，有機會再創新高。

分析師看好接下來韓股還有進一步上漲的空間，花旗、摩根大通和野村在內券商都預測明年至少還會上漲 20%。分析師認為，企業強勁的獲利成長應能撐起後續走勢。

AI相關概念股

AI領域最大的贏家並非傳統晶片製造商或大型股，而是「相關概念股」（Proxy plays）。根據韓國交易所報價，這包括電力變壓器製造商曉星重工和核電供應商斗山能源，兩者股價今年漲幅均超過330%。

儘管這些公司的價位已高，但看多者認為，目前沒有任何零碳替代方案能快速滿足 AI 資料中心激增的電力需求，這使得這些業者成為不可或缺的選項。

摩根士丹利分析師說，投資人對電網和基礎設施類股的興趣應會持續到 2026 年。其中，HD 現代電氣正邁入「數十年的重新評價期，因為電網現代化、AI 資料中心與去碳化趨勢正合流」。

記憶體多頭

三星和 SK 海力士今年表現出色，鞏固在 Kospi 權值股和全球頂尖記憶體晶片製造商的地位。受益於全球科技巨人對高規格、高性能晶片的需求，三星股價今年上漲 125%，創下歷史新高。SK 海力士更大漲約 268%。

這股動能也外溢到相關業者，像是 SK 海力士的母公司 SK Square，以及將博通（Broadcom）視為客戶的 Korea Circuit。這兩檔股票的漲幅均超過 330%。

Life Asset Management 投資長康大權（音譯）說：「記憶體晶片短缺無疑正在發生，因此我預計韓國半導體股將迎來極其強勁的一年。」

軍工明星股

美國總統川普顛覆傳統安全同盟，刺激今年歐洲和亞洲擴大國防支出，投資人再度關注以交付武器更快、成本更低知名的南韓承包商。

K9 自走砲製造商韓華航太是最大贏家，今年股價上漲近 200%。造船商韓華海洋則大漲210%。

Must 資產管理說，鑑於在地企業近期成功打入歐洲市場，這些公司未來幾年可能會與北約（NATO）成員國達成更多合作夥伴關係。

K-Beauty

APR 公司在首次公開發行（IPO）不到兩年後，市值已超越美容巨人愛茉莉太平洋（Amorepacific）和 LG 生活健康（LG H&H）。醫美品牌Medicube 的製造商暨居家美容儀器領導者 APR，今年股價大漲 369%，在 MSCI 韓國指數中漲幅居冠。

Fibonacci 全球資產管理公司執行長 Jung In Yun 說：「對我而言，APR 的優異表現不只是因為執行力更好，而是因為他們開闢了不同的賽道，透過社群優先的管道銷售成果和體驗，而不只是透過傳統零售通路銷售保養品。」

LG 生活健康邁入連續五年下跌，而愛茉莉太平洋今年則上漲 14%。投資人說，雖然市場對 APR 續創佳績的期望很高，但因價位過高，也容易出現劇烈波動。

慘敗的遊戲股

儘管韓國市場出現普遍漲勢，但遊戲開發商明顯被冷落。魁匠團（Krafton）市值蒸發約1/5， Com2uS 的跌幅超過1/3。投資人擔心這些公司在亞洲的吸引力有限，且無力與中國對手競爭。

Life Asset 的康大權說，亞洲對韓國角色扮演遊戲（RPG）的需求受限，上漲空間依然有限。

其他表現不佳的個股，還包括受電動車需求萎縮衝擊的電動車供應鏈。跌幅最大的公司中，Enchem 股價重挫 50%；韓國三大電池供應商之一的 SK Innovation，今年股價也將以下跌作收。