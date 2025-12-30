快訊

Meta收購新創公司Manus 可藉其AI代理產品立即貢獻營收

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書母公司Meta宣布收購開發AI代理產品的新創公司Manus。 路透
臉書母公司Meta已同意收購總部位於新加坡的新創公司Manus，Meta藉此增添一款廣受歡迎的人工智慧代理（AI agent）產品。雙方並未揭露交易金額。

Meta執行長祖克柏已將AI列為公司最優先的發展重點，並投入數十億美元用於聘請研究人員、興建資料中心以及開發新模型。Manus今年稍早的年化營收約為1.25億美元，這家公司透過訂閱制向企業銷售AI代理服務，Meta收購後，可讓一部分AI投資立即得到營收回報。

Manus今年稍早推出的AI代理產品，能在基本指令下完成多項通用任務，包括篩選履歷、規劃旅遊行程以及分析股票等。Manus母公司Butterfly Effect最初成立於中國大陸，之後遷至新加坡，今年稍早在一輪由美國創投公司Benchmark領導的融資中，估值接近5億美元。

Meta 正積極投入資金，與OpenAI、Google、微軟（Microsoft）等對手，在AI領域競爭。祖克柏已承諾，未來三年將在美國基礎建設方面上投入6,000億美元，其中許多預期與AI相關。公司已聘請一支成本高昂的研究團隊，開發計畫於明年春季推出的最先進AI新模型，但也因此面臨部分投資人的質疑，擔心Meta的龐大支出短期內難以帶來顯著營收。

AI代理是一種無需人類監督即可執行特定數位任務的工具。Salesforce、ServiceNow等企業軟體公司，正大力推廣自家版本的AI代理，視其為企業運用新興技術的最有效方式。相較之下，聊天機器人等生成式AI功能，仍需仰賴使用者持續下達指令。

Meta於周一（29日）在聲明中表示，未來將持續營運並銷售Manus的服務，並把Manus的AI代理整合到Meta的消費型與企業級產品之中。

Manus共同創辦人兼執行長肖弘在社群平台貼文中說，這筆交易將有助於擴大公司AI代理的影響力。他寫道：「不只是會對話，而是能行動、創造並交付成果的AI時代，才剛剛開始。現在，我們終於能以過去難以想像的規模來打造它。」

今年稍早，創投公司Benchmark因投資一家與中國有關的AI公司，遭到美國國會議員及其他創投人士批評。截至周一，針對Meta收購Manus，Benchmark尚未回應彭博新聞的置評請求。。

