金銀自歷史新高崩跌後轉穩 白銀ETF創五年來最大盤中跌幅

黃金和白銀周一在獲利了結賣壓之下，白歷史新高價位重挫，因市場流動性低更加劇波動。

現貨金價一度下跌達 5%，創下 10 月 21 日以來最大盤中跌幅，這也是金價今年第二次單日跌幅達此水準。白銀則暴跌 11%，創下 2020 年 9 月以來最大盤中跌幅。兩者皆從歷史新高大幅回落，觸發了漲勢過快過早的訊號。

銀價周二早盤走穩，守在每英兩 71 美元上方，黃金目前變化不大，維持在 4,340 美元左右。

法國興業銀行（Societe Generale）FIC 與大宗商品研究主管海格（Michael Haigh）說：「不必過度解讀這些劇烈波動，」他補充道，每年年底的市場往往「流動性極差」。

海格指出，周一金銀重挫反映在強勁的季節性漲勢後出現獲利了結。歷史數據顯示，貴金屬在年終到新年期間通常表現極為強勁。過去 10 年間，黃金在此期間的平均漲幅約為 4%，而白銀的漲幅通常接近 7%。

黃金技術指標也支撐了這波拋售，衡量買賣動能的指標14 日相對強弱指數（RSI）過去兩周一直處於超買區域。這預告金價漲勢即將面臨回檔。

白銀的情況類似，且更為劇烈：自 12 月中旬以來，白銀漲幅超過 25%，RSI 持續維持在 70 以上。RSI 超過 70 代表有過多投資人在短時間內湧入。

全球規模最大的實體白銀指數股票型基金（ETF）iShares 白銀信託（SLV）一度大跌達 10%，創下 2020 年以來最大跌幅。

中信建投期貨（China Futures Ltd.）分析師王彥青說：「投機氣氛非常濃厚，市場正針對現貨供應吃緊炒作，現在的情況有些極端。」

部分交易所正採取行動抑制風險。根據芝商所（CME Group Inc.）的聲明，Comex 部分白銀期貨合約周一起調高保證金。王彥青指出，此舉將有助於降溫投機行為。

當交易所調高保證金要求時，交易員必須投入更多現金才能維持部位。部分投機人因缺乏額外資金，被迫縮減規模或平倉結清。

油價周一上漲後持穩

西德州中級原油（WTI）周一上漲 2.4% 後，目前在每桶 58 美元附近徘徊；布蘭特原油（Brent）則在 62 美元以下。面對美國封鎖，委內瑞拉已開始關閉擁有全球最大儲量的地區油井。另外，川普證實美國擊中了委國本土設施。

與此同時，川普推動結束烏克蘭戰爭的努力面臨新障礙。俄羅斯總統普丁說，在官邸遭到所謂的無人機攻擊後，他將修改俄方的談判立場。此外，川普矢言，若伊朗重啟核子計畫，將再次對其發動打擊。

由於 OPEC+ 為了奪回市佔率而增產，引發全球產量將超越需求的擔憂，原油價格全年仍將大幅下跌。根據 Vortexa 的數據，供應充足的跡象之一，是全球停泊至少七天的油輪載油量上週激增 15%，這使得總量趨近去年 11 月的高點，那是 2020 年以來的最高紀錄。

新加坡時間上午 8:13，2 月交割的 WTI 原油期貨下跌 0.5%，報每桶 57.78 美元。於周二到期的 2 月交割布蘭特原油期貨，周一收盤上漲 2.1%，報每桶 61.94 美元。交易較活絡的 3 月合約則上漲 2.1%，報 61.49 美元。