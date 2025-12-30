軟銀砸40億美元購DigitalBridge 放眼AI布局

快訊

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
日本投資公司軟銀集團（SoftBank Group）正積極深化人工智慧（AI）布局。 法新社
日本投資公司軟銀集團（SoftBank Group）正積極深化人工智慧（AI）布局，公司今天表示，軟銀將以40億美元收購美國私募股權公司DigitalBridge Group。

DigitalBridge主要投資於數據中心等數位基礎設施資產，軟銀這項收購有助於集團迅速擴大在AI領域的全球布局。

路透社報導，軟銀提出每股16美元的收購價，較DigitalBridge的26日收盤價溢價15%，推升整體估值達29.2億美元，這項交易預計將於明年下半年完成。

軟銀創辦人孫正義（Masayoshi Son）表示，公司要把握這波有關AI應用的運算能力市場需求。

DigitalBridge涉足的數位基礎設施包括：資料中心、行動通訊塔、光纖網路、小型基地台系統，以及邊緣運算基礎建設；而投資組合涵蓋Vantage DataCenters、Zayo、Switch及AtlasEdge等多家數據中心及相關營運商。

此外，DigitalBridge正與人工智慧公司OpenAI、甲骨文（Oracle）、阿布達比科技投資公司MGX等業者共同砸下數十億美元，投資於「星際之門計畫」（Project Stargate），這是一項大型運算與基礎建設專案，旨在支援先進AI的研發。

截至9月30日，DigitalBridge管理資產規模約1080億美元，是全球規模最大的專業數位生態系統投資機構之一。

