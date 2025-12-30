倫敦銅價觸及歷史新高 一度逼近13,000美元

銅價震盪走高。倫敦金屬交易所（LME）耶誕假期後重新開市，期貨銅價格大幅跳升，在全球供應趨緊的情況下，延續在年末的強勁漲勢。

LME銅（倫敦銅）價格在開盤後的最初幾分鐘內一度上漲6.6%，創下自2022年以來最大的盤中漲幅，價格逼近每噸13,000美元。截至倫敦收盤，漲幅收窄至0.5%。不過，紐約市場銅期貨下跌，回吐了大部分上周五LME休市時取得的5%漲幅。

這是銅價極不尋常上漲一年的又再墊高，銅價正邁向自2009年以來最佳的年度表現。漲勢伴隨著多起未預期的礦山停產事件、美國總統川普貿易政策的不確定性，以及全球冶煉廠承受的前所未有壓力。

最近一段時間，銅價上攻主要由重新湧向美國的銅運輸潮所推動，流向美國的銅，抽走了全球其他市場的金屬供應。川普計劃在2026年重新檢視對初級銅徵收關稅的問題，重新點燃了今年稍早曾衝擊市場的套利交易；即便主要買家中國大陸的實際需求轉弱，其他地區的供應仍因此進一步收緊。

除了關稅因素驅動的銅流向之外，全球第二大銅礦場、位於印尼的一座礦山發生致命事故；剛果民主共和國出現地下礦坑淹水；以及智利一座礦山發生致命的岩爆事故，這些事故都進一步加劇了銅的供應吃緊。

需求方面，長期前景依然強勁。電氣化趨勢需要大量銅材，用於電網、能源基礎設施與製造業。投資人另也押注，為了滿足人工智慧（AI）日益成長的用電需求，銅的消耗量將會進一步跳升。

產業分析師指出，許多品質等級最高、且最容易開採的銅礦礦產資源已接近枯竭，這引發了對未來十年甚至更長時間內，新增供應從何而來、以滿足預期消費成長的憂慮。

不過，仍有部分分析師警告，在當今全球最大銅消費國中國大陸，目前實際使用量正在走弱的情況下，銅價已經漲得過高。

Minmetals期貨公司 Futures基本金屬研究主管Wu Kunjin就表示，這波行情仍然讓人感覺主要是由「預期」在推動。一些對價格高度敏感、需要採購銅材的中國大陸加工廠，在近期銅價大漲之後，已削減產量，甚至暫停生產。

LME銅價29日收於每噸12,222美元。其他工業金屬漲跌互現。