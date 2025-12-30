台積電ADR跌0.6% 結束連六日漲勢

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR。(路透)
台積電ADR周一下跌0.6%，結束連六個交易日漲勢，較台北交易溢價仍高達23.5%。

⭐2025總回顧

美國股市周一收低開啟2025年最後一周交易 。重量級科技股回吐上周推升標普500指數創新高的漲勢，加上地緣政治緊張局勢和資產劇烈波動的疑慮加劇，大盤表現低迷 。儘管如此，三大指數月線仍可望以上漲作收，投資人對「耶誕行情」仍抱持期待 。

道瓊工業指數下跌 249.04 點，跌幅 0.5%，報 48,461.93 點 。標普500指數下跌 24.20 點，跌幅 0.4%，報 6,905.74 點 。那斯達克綜合指數下跌 118.75 點，跌幅 0.5%，報 23,474.35 點 。

資訊科技股拖累標普表現，多數科技和AI相關股票下跌 。輝達（NVIDIA）跌 1.2%，Palantir 跌 2.4% 。費城半導體指數跌0.4%。

台灣加權股價指數周一上漲254.87點，漲幅0.9%收在28,810.89點，台積電（2330）漲1.3%收在1530.00元。

個股,ADR代碼,ADR收盤（換算後）,漲跌幅（%）,台北上市股票收盤價,溢價率（%）

台積電,TSM,"1,890.02 ",-0.63 ,"1,530.00 ",23.53

聯電,UMC,50.06 ,-0.62 ,49.65 ,0.82

日月光,ASX,251.55 ,+1.91 ,251.00 ,0.22

中華電,CHT,131.02 ,+0.26 ,132.00 ,-0.74

台積電

