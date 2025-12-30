科技股拖累標普500連二跌 投資人對「耶誕行情」仍抱期待

美國股市周一收低開啟2025年最後一周交易 。重量級科技股回吐上周推升標普500指數創新高的漲勢，加上地緣政治緊張局勢和資產劇烈波動的疑慮加劇，大盤表現低迷 。儘管如此，三大指數月線仍可望以上漲作收，投資人對「耶誕行情」仍抱持期待 。

道瓊工業指數下跌 249.04 點，跌幅 0.5%，報 48,461.93 點 。標普500指數下跌 24.20 點，跌幅 0.4%，報 6,905.74 點 。那斯達克綜合指數下跌 118.75 點，跌幅 0.5%，報 23,474.35 點 。

資訊科技股拖累標普表現，多數科技和AI相關股票下跌 。輝達（NVIDIA）跌 1.2%，Palantir 跌 2.4% 。費城半導體指數跌0.4%，台積電ADR跌0.6%。

「大賣空」本尊貝瑞揭露持有這兩檔股票的看跌選擇權，引發市場對少數 AI 股主導行情的疑慮 。

特斯拉（Tesla）跌 3.3%，從上周創下的歷史高位回落，也拖累非必需消費品板塊 。

金屬礦業與銀行股回檔，原物料股下滑，貴金屬礦商隨黃金和白銀價格重挫而走低 。

銀行股在今年強勁上漲後出現獲利回吐，花旗集團下跌 1.9% 。

能源股逆勢上漲近 1%，追隨國際油價上漲 2% 的漲勢 。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 說：「2025 年最終以略顯平淡的方式封關，這並非不可能，但對投資人來說完全不是問題。」他強調，截至上周五，標普 500 今年以來已上漲 18% 。

Haverford Trust 投資策略主管 Hank Smith 說：「這並非科技股主導股市的終結，最終會成為買入機會。」他認為，考量到獲利成長率和財務實力，科技股的價位並不算高 。

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 說：「鑒於全球經濟持續擴張及 Fed 進一步寬鬆預期，若無經濟衰退，股市大幅下跌的情況將很不尋常。」

本周數據較少，市場將關注 Fed 上次會議紀錄及周度初請失業金人數數據 。