科技股年終回落 美股收低

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

華爾街股市以疲弱走勢展開今年最後一個交易週的首日，主因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，今天回吐漲幅，終場4大指數全都收跌。

道瓊工業指數終場下挫249.04點，或0.51%，收在48461.93點。

標準普爾500指數下跌24.20點，或0.35%，收在6905.74點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫118.75點，或0.50%，收在23474.35點。

費城半導體指數下跌29.37點，或0.41%，收在7178.27點。

