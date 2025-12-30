科技股年終回落 美股收低
華爾街股市以疲弱走勢展開今年最後一個交易週的首日，主因權值型科技股自上週推升標普500指數創下新高後，今天回吐漲幅，終場4大指數全都收跌。
⭐2025總回顧
道瓊工業指數終場下挫249.04點，或0.51%，收在48461.93點。
標準普爾500指數下跌24.20點，或0.35%，收在6905.74點。
以科技股為主的那斯達克指數下挫118.75點，或0.50%，收在23474.35點。
費城半導體指數下跌29.37點，或0.41%，收在7178.27點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言