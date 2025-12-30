銅價叩關1.3萬美元 供給短缺的憂慮 今年來漲幅40%以上
倫敦金屬交易所（LME）的銅價延續年末漲勢，29日再破新高、逼近每噸13,000美元大關。供給短缺的憂慮，使今年來銅價噴高40%以上，可望寫下逾十年來的年度最大漲幅。
⭐2025總回顧
LME 29日一開盤，銅期貨價跳漲6.6%至每噸12,960美元，為2022年來的盤中最激烈漲勢，但漲幅隨後收斂至2%左右。紐約銅期貨價早盤則走低2%。
最新漲勢讓銅價的非凡表現再添一筆，2025年來暴衝逾40%，有望締造2009年來的最佳年度表現。
美國總統川普定於2026年中決定是否對加工銅品，開徵進口關稅，促使交易商趕在可能的關稅上路前，大舉囤積銅，導致全球其他地方的銅庫存銳減。
這種憂慮使得美國紐約商品交易所（Comex）的銅價，與LME出現空前價差。交易者紛紛購買LME銅銷往Comex，以便從價差中獲利。如今紐約商品交易所（Comex）的銅庫存破新高、達40萬噸以上，而LME的歐洲銅庫存則驟降至不到2萬噸。麥肯錫說，目前的供給吃緊是地區性緊俏，而非全球狀況。
