銀價大震盪 暴漲又暴跌…馬斯克：恐衝擊工業生產

國際銀價29日在首度突破每英兩80美元大關後，大跌逾9%，盤中跌至71.89美元，因交易員在這波破紀錄的漲勢中獲利了結，單日走勢如坐雲宵飛車暴漲暴跌。

另外，由於中國大陸準備自明年元月起對白銀出口實施管制，馬斯克對此表達憂心，並強調此舉可能對各項工業生產造成衝擊。

白銀價格29日一度大漲5.9%，攀抵每英兩84美元，再創新高，但接著就陷入多空拉鋸，轉跌後一度收復失土，但後來又不支倒地，且跌幅擴大。

此前，特斯拉執行長馬斯克27日對佩爾坦（Jesse Peltan）在X平台上分享的一則「Bull Theory」貼文做出回應。這則貼文指出，中國大陸官方準備2026年元旦起對白銀實施出口限制，要求企業必須取得政府許可證才能出口。佩爾坦認為，這動向「影響非同小可」。

馬斯克對此回應說：「這可不是件好事。許多工業製程都需要用到白銀。」

白銀在電子、醫療和再生能源等許多產業中扮演關鍵角色。因優異的導電性、導熱性以及化學穩定性，成為不可或缺的資源。

實際上，中國商業部先前是在10月底公告這項措施。雖然中國是全球前三大的白銀產地，但也是全球最大的白銀消費國，因此並非白銀主要出口國。

中國國際期貨分析師王彥青（音譯）說，「投機氣氛非常濃厚。」 他也說，任何關於北京當局收緊出口行動的討論都沒有根據。

部分交易所正採取行動來抑制風險。例如，根據芝商所的聲明，將從29日起調高部分白銀期貨合約的保證金。王彥青認為，此舉將有助減少投機活動。

技術指標也顯示，白銀漲勢過猛過快，14天相對強弱指數（RSI）接近80，遠高於被視為超買的70水準。

銀價此前一連五個交易日上漲，近日之所以出現凌厲漲勢，主要是投機資金流入，以及10月發生軋空事件後、各大交易樞紐持續存在的供應失衡狀況所致。