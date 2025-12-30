外國資金本月正重返東南亞股市，使該地區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

受估值偏低與資產配置分散需求吸引，外資12月已向東南亞新興市場注入3.37億美元，將創下2024年9月以來單月流入最高金額。印尼與泰國市場領頭吸引資金回流，終結此前11個月內10度遭外資拋售的局面。

MSCI東協指數今年落後亞太大盤約13個百分點，差距為近五年最大，主因是缺乏與AI熱潮直接相關的股票。如今市場開始憂心AI泡沫，過度集中科技股的資金也開始尋求東南亞作為替代選項。

部分東南亞市場也被認為將受惠於全球供應鏈移出中國，以及聯準會的潛在降息。越南股市另因富時羅素10月將其升格為次級新興市場而獲得提振。

印尼、越南、菲律賓等國受益於政府擴大基建與刺激需求的財政計畫，加上貨幣政策環境有利，企業獲利前景正在改善。

東南亞主要股市目前估值介於未來12個月預期獲利的12至15倍，菲律賓更低於10倍；相較之下，標普500指數的估值已逾22倍。