快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突 台美日命運交織

外資重返東南亞股市

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

外國資金本月正重返東南亞股市，使該地區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

⭐2025總回顧

受估值偏低與資產配置分散需求吸引，外資12月已向東南亞新興市場注入3.37億美元，將創下2024年9月以來單月流入最高金額。印尼與泰國市場領頭吸引資金回流，終結此前11個月內10度遭外資拋售的局面。

MSCI東協指數今年落後亞太大盤約13個百分點，差距為近五年最大，主因是缺乏與AI熱潮直接相關的股票。如今市場開始憂心AI泡沫，過度集中科技股的資金也開始尋求東南亞作為替代選項。

部分東南亞市場也被認為將受惠於全球供應鏈移出中國，以及聯準會的潛在降息。越南股市另因富時羅素10月將其升格為次級新興市場而獲得提振。

印尼、越南、菲律賓等國受益於政府擴大基建與刺激需求的財政計畫，加上貨幣政策環境有利，企業獲利前景正在改善。

東南亞主要股市目前估值介於未來12個月預期獲利的12至15倍，菲律賓更低於10倍；相較之下，標普500指數的估值已逾22倍。

東南亞 新興市場 指數

延伸閱讀

印尼養老院大火奪16命 警方調查起火原因

前往菲律賓旅遊 台南市南區60多歲夫妻確診登革熱

直飛長灘島暫停　菲律賓觀光部提供替代建議方案

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

相關新聞

銀價大震盪 暴漲又暴跌…馬斯克：恐衝擊工業生產

國際銀價29日在首度突破每英兩80美元大關後，大跌逾9%，盤中跌至71.89美元，因交易員在這波破紀錄的漲勢中獲利了結，...

南非幣今年強升13%

南非蘭德今年以來兌美元升值13%，可望創下2009年以來單年最大漲幅，除美元走軟外，南非國內政局趨於穩定，也強化南非對投...

外資重返東南亞股市

外國資金本月正重返東南亞股市，使該地區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

AI 新創籌資額創高 今年達1,500億美元

矽谷最熱門新創企業今年已籌得1,500億美元資金，應金主的建議，打造防禦型的資產負債表，累積足夠銀彈，即便2026年投資...

ACCA 防堵作弊 取消線上考試

全球最大會計專業組織「特許公認會計師公會」（ACCA）已決定取消遠距考試，藉此打擊學生在遠距應試時作弊情況增加的問題。

斥資40億美元 軟銀買資料中心私募業者

日本軟銀集團29日宣布，將以40億美元（包含承接債務）收購美國的DigitalBridge集團，透過買下這家投資資料中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。