斥資40億美元 軟銀買資料中心私募業者
日本軟銀集團29日宣布，將以40億美元（包含承接債務）收購美國的DigitalBridge集團，透過買下這家投資資料中心的私募股權業者，搭上人工智慧（AI）基礎建設的建置潮。
⭐2025總回顧
軟銀將以每股16美元的現金，買下DigitalBridge所有在外流通股，較後者26日收盤價溢價15%。軟銀執行長孫正義說，這樁收購案「將強化下一代AI資料中心的根基」，讓軟銀成為超級人工智慧（ASI）平台領導者的願景更上一層樓。
DigitalBridge網站顯示，截至9月底，該公司旗下管理資產總額約1,080億美元，投資組合包含AIMS、AtlasEdge、 DataBank、Switch、Vantage Data Centers及Yondr Group等數位基礎設施營運商。
軟銀今年1月宣布與OpenAI和甲骨文公司共同啟動5,000億美元的「星際之門」計畫，在美國建設資料中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言