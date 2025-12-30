斥資40億美元 軟銀買資料中心私募業者

日本軟銀集團29日宣布，將以40億美元（包含承接債務）收購美國的DigitalBridge集團，透過買下這家投資資料中心的私募股權業者，搭上人工智慧（AI）基礎建設的建置潮。

軟銀將以每股16美元的現金，買下DigitalBridge所有在外流通股，較後者26日收盤價溢價15%。軟銀執行長孫正義說，這樁收購案「將強化下一代AI資料中心的根基」，讓軟銀成為超級人工智慧（ASI）平台領導者的願景更上一層樓。

DigitalBridge網站顯示，截至9月底，該公司旗下管理資產總額約1,080億美元，投資組合包含AIMS、AtlasEdge、 DataBank、Switch、Vantage Data Centers及Yondr Group等數位基礎設施營運商。

軟銀今年1月宣布與OpenAI和甲骨文公司共同啟動5,000億美元的「星際之門」計畫，在美國建設資料中心。