伊朗陷經濟困境貨幣匯價波動劇烈 首都店家關門抗議

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導

伊朗媒體報導，首都德黑蘭部分店家今天停止營業，藉此抗議經濟困境及伊朗貨幣匯率的劇烈波動。當地昨天也有類似抗議活動。

法新社報導，根據國營的伊朗通訊社（IRNA），德黑蘭市場部分店家與商販「已關閉或部分關閉店舖」，還有「一些民眾高喊口號，抗議匯率以及經濟情勢」。

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）也報導，店家老闆在市場內抗議「經濟與生計壓力」，並刊出商販在街頭聚集的畫面。

根據匯價監測網站，伊朗貨幣里亞爾（rial）的匯價在非官方市場創下新低，昨天一美元可兌換到約142萬里亞爾，一歐元可兌換到170萬里亞爾。相較之下，一年前一美元可換得82萬里亞爾。

今天匯率稍有好轉，一美元可兌換到大約139萬里亞爾，一歐元則為164萬里亞爾左右。

法新社記者表示，部分店家因應匯率波動而暫停做生意，或是將定價移至網路，方便隨匯率調整售價，尤其是仰賴進口的電子商品賣家。

伊朗學生通訊社（ISNA）昨天報導，德黑蘭一處大型購物中心內，手機與店家商販短暫關門，「抗議匯率劇烈波動及手機市場遭受的損害」。

昨天有商販向ILNA表示，匯率波動讓商品定價及交易難以完成，一名抗議者表示，價格起伏讓他們無法補貨。

保守派媒體法斯通訊社（Fars）示警，抗議集會恐引發動盪。

伊朗經濟長期承受高通膨及西方針對其核計畫實施制裁的壓力。西方強國與以色列指控伊朗追求發展核武，伊朗則矢口否認。

伊朗 萬里

