AI 新創籌資額創高 今年達1,500億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

矽谷最熱門新創企業今年已籌得1,500億美元資金，應金主的建議，打造防禦型的資產負債表，累積足夠銀彈，即便2026年投資熱潮由盛轉衰，仍能安然度過。

英國金融時報報導，根據PitchBook數據，美國幾家最大未上市公司在2025年創下籌資新高紀錄，突破2021年的920億美元，投資人爭相支持像OpenAI、Anthropic等頂尖AI團隊

創投資本家與業界專家表示，這些資金將幫助新創公司創辦人撐過投資市場景氣低迷時期並推動成長，而此時公開市場開始擔心投入AI基礎設施的資金過多。

曾投資OpenAI、Databricks與SpaceX的Coatue合夥人史威瑟表示：「2026年可能出現意料外的發展……在市場提供機會時，就建立堡壘式的資產負債表。」

幾樁規模空前龐大的交易推升了今年籌資總額。包括OpenAI從日本軟銀集團為首的財團籌得410億美元、Anthropic在9月籌得130億美元，以及Meta對資料標註新創公司Scale AI投資超過140億美元。

其他快速成長的AI公司，包括擁有「寫程式神器Cursor」的AI程式新創公司Anysphere、AI搜尋引擎Perplexity與AI研究新創Thinking Machines Lab，今年也多次動用創投籌資。

多位投資者表示，他們建議新創公司在市場對AI潛力熱情高漲時，先積累資金儲備。

富蘭克林坦伯頓創投共同主管畢格斯說：「對新創創辦人來說，最大的風險是籌資不足、資金環境乾涸，導致公司崩潰。但你也能稍微稀釋股權，如果企業成功，其實無所謂：無論如何，你仍然非常富有。」

根據追蹤私有市場的軟體公司Carta，一般新創公司每兩到三年會進行一次籌資，但近期表現最佳的AI新創公司甚至會在幾個月內就再次向投資人募資，即便許多小型新創資金枯竭。

畢格斯表示：「投資人傾向那些晚期階段的交易，因為對於誰會是贏家較為篤定。」

2025年融資熱潮的另一個原因，是領先的AI團隊成長速度遠超過過往科技新創公司。例如Anysphere今年初估值26億美元，到11月已膨脹至270億美元。在這段時間，該公司年年度經常性收入（ARR）增加約20倍，達10億美元。另外，試圖挑戰Google的Perplexity過去一年籌資四次，儘管其主管表示不需要額外資金。

成本壓力已導致籌資頻率增加，尤其是那些開發需大量運算能力與昂貴晶片、走在「尖端」的AI模型的團隊。

