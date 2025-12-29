美股早盤／投資人獲利了結…美股三大指數走低 輝達股價跌逾1%
投資人在2025年最後一周對人工智慧（AI）類股獲利了結，拖累美股29日早盤小跌，標普500指數下跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克指數也分別下跌0.3%和0.7%，費城半導體指數跌1.1%，輝達股價也跌1.4%，台積電ADR小跌0.1%
⭐2025總回顧
不過，華爾街也還在期待「耶誕老人行情」。股市交易員年鑑顯示，自1950年來，標普500指數在每年最後五個交易日和新年的頭兩個交易日之間，平均上漲超過1%。
另外，資料中心投資公司DigitalBridge早盤大漲9.8%，因日本軟銀公司宣布將以40億美元收購該公司。
2025年是華爾街成果豐碩的一年，標普500指數截至上周大漲近18%，道瓊指數也漲14.5%，料將創下2021年來漲幅最大的一年，那斯達克指數也漲逾22%。
本周經濟數據則較為清淡，但投資人仍有機會更了解聯準會（Fed）2026年的經濟走向。聯準會12月會議紀錄預計在31日出爐。
FB留言