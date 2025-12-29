快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股29日早盤走跌，科技股面臨賣壓，但市場仍期待耶誕老人行情。路透
美股29日早盤走跌，科技股面臨賣壓，但市場仍期待耶誕老人行情。路透

投資人在2025年最後一周對人工智慧（AI）類股獲利了結，拖累美股29日早盤小跌，標普500指數下跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克指數也分別下跌0.3%和0.7%，費城半導體指數跌1.1%，輝達股價也跌1.4%，台積電ADR小跌0.1%

⭐2025總回顧

不過，華爾街也還在期待「耶誕老人行情」。股市交易員年鑑顯示，自1950年來，標普500指數在每年最後五個交易日和新年的頭兩個交易日之間，平均上漲超過1%。

另外，資料中心投資公司DigitalBridge早盤大漲9.8%，因日本軟銀公司宣布將以40億美元收購該公司。

2025年是華爾街成果豐碩的一年，標普500指數截至上周大漲近18%，道瓊指數也漲14.5%，料將創下2021年來漲幅最大的一年，那斯達克指數也漲逾22%。

本周經濟數據則較為清淡，但投資人仍有機會更了解聯準會Fed）2026年的經濟走向。聯準會12月會議紀錄預計在31日出爐。

指數 標普 聯準會 美股 Fed 輝達

相關新聞

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

儘管人工智慧（AI）懷疑論者認為該領域估值過高，美銀（BofA）分析師斷言，AI產業只有走到十年轉型期的「中間」，全球半...

AI搶走入門白領職位 年輕人可能轉往「1工作」且薪水較高

人工智慧（AI）可能會消滅入門等級的白領工作，年輕人該何去何從？專家認為，他們將轉往AI無法取代、且薪水較高的產業，像是...

美股早盤／投資人獲利了結…美股三大指數走低 輝達股價跌逾1%

投資人在2025年最後一周對人工智慧（AI）類股獲利了結，拖累美股29日早盤小跌，標普500指數下跌0.5%，道瓊工業指...

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

泰柬中三國外長今天在雲南會晤，討論鞏固泰柬停火局面，並重建雙方信任等議題。泰國學者指出，泰國外長此行赴中，意在確保泰國不...

輝達50億美元入股英特爾 盤前股價一度跌1.3%

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天在文件中指出，公司已執行今年9月宣布的交易，購入價值50億美元的英特爾股份；輝達股價...

日經：展望2026 投資人聚焦黃金與AI行情

回顧2025年，美國總統川普祭出的「對等」關稅，衝擊全球市場。而在經歷了貿易戰、政治危機和人工智慧（AI）熱潮交織的一年...

