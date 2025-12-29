輝達50億美元入股英特爾 盤前股價一度跌1.3%

快訊

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天在文件中指出，公司已執行今年9月宣布的交易，購入價值50億美元的英特爾股份；輝達股價在盤前交易一度下跌1.3%。路透
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天在文件中指出，公司已執行今年9月宣布的交易，購入價值50億美元的英特爾股份；輝達股價在盤前交易一度下跌1.3%。

路透社報導，輝達（NVIDIA）9月表示，將以每股23.28美元購入英特爾（Intel）普通股。在英特爾多年來經歷決策失誤、投入巨資擴張產能導致財務吃緊後，這筆交易在財務上被視為拋給英特爾的救生圈。

根據今天公布的文件，輝達透過私募方式，按照9月協議價格購入英特爾超過2億1470萬股。

美國聯邦貿易委員會（FTC）本月稍早公告，反托拉斯機關已批准輝達對英特爾的投資案。

輝達股價在盤前交易一度下跌1.3%，英特爾股價則幾乎沒有波動。

