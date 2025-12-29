日經：展望2026 投資人聚焦黃金與AI行情

回顧2025年，美國總統川普祭出的「對等」關稅，衝擊全球市場。而在經歷了貿易戰、政治危機和人工智慧（AI）熱潮交織的一年後，展望2026年，全球金融市場恐將面臨相同的挑戰。

川普今年4月揮舞關稅大刀，當月全球主要股票指數紛紛重挫。香港恆生指數更創下1997年以來，最大單日跌幅。

但美國經濟衰退及聯邦準備理事會（Fed）獨立性的疑慮，引發投資人拋售美元，資金紛紛湧向黃金與高評級主權債券以避險。

然而，隨著市場對川普關稅政策及其衝擊的不確定性緩解，多數股市開始反彈，包括日股日經指數再創新高。AI熱潮也成為帶動股市反彈的重要動力。

以下是日經亞洲（Nikkei Asia）針對股票、商品、匯率和債券等市場，整理2026年值得市場投資人關注的重點。

● 股票

2025年，韓國股市在全球主要股市中表現最為亮眼，KOSPI指數今年以來漲幅超過70%。韓國總統李在明承諾解決韓股長年偏低的「韓國折價」（Koreadiscount）問題，帶動韓股走高。同時，李在明政府推動包括公司治理在內的改革，獲得投資人的肯定。

此外，AI行情也帶動韓國、香港、日本以及台灣股市表現強勁。

展望2026年，AI與科技股漲勢能否持續？儘管有人認為AI相關投資循環往往與總體經濟脫鉤，但部分人士憂心股票估值是否過高。

根據法盛投資管理（Natixis Investment Managers）針對全球逾500個機構投資人的調查，74%預期2026年市場將修正，而地緣政治衝擊及科技泡沫風險將成為兩大隱憂。

大和日華上海（Daiwa Shanghai）策略師熊力（LiXiong）指出，「明年全球AI資本投資會趨緩」，這將促使投資人尋找其他資金流向。

東南亞地區，越南股市今年大放異彩，年初迄今漲幅約40%，VN指數在經濟帶動下創歷史新高。展望2026年，越南政府經濟成長目標至少10%。

● 商品

2025年國際金價大漲超過70%，屢創新高，並且首度突破每盎司4500美元大關。

黃金交易型基金（ETF）同樣吸引資金流入。據世界黃金協會（World Gold Council）資料，全球實體黃金ETF連續6個月呈現淨流入，11月合計吸金52億美元。

展望2026年，威廉博萊投資管理（William Blair）新興市場債券團隊企業信貸分析師希蒙尼狄（AlexandraSymeonidi）指出，「聯準會在通膨持續的情況下，進入降息循環，仍將對黃金的吸引力帶來支撐」。她也提到美中緊張再起的潛在風險。

● 匯率

今年稍早，美元因信心受損大幅走軟，新台幣成最大受益者之一。不過，資金外流導致新台幣升幅收斂，新台幣兌美元今年以來升值幅度約4%。

馬來西亞令吉與泰銖兌美元同樣表現亮眼，雙雙勁升約10%，反觀印度盧比、越南盾、印尼盾匯價依然疲軟。

匯豐全球投資研究（HSBC Global InvestmentResearch）亞洲外匯研究主管周淑芬（Joey Chew）表示，「整體而言，亞洲貨幣表現偏弱，2025年下半年沒有明顯起色，主因美國政治不確定性趨緩、美元止貶。」

展望2026年，周淑芬指出，亞幣波動主要將受美元走勢與市場風險偏好影響。「隨著美國就業市場疑慮仍存、經濟相關數據持續惡化，聯準會很可能考慮降息，這會進一步壓抑美元。」聯準會今年來已經3度降息。

三菱日聯銀行（MUFG Bank）亞洲全球市場研究主管李琳（Lin Li）等分析師預測，2026年亞洲匯率與利率市場將從過去的「趨同」轉為「分歧」。他們看好韓元、新台幣與馬來西亞令吉，認為這3種貨幣將持續受惠於AI熱潮、國內結構性改革題材與總體經濟穩定等優勢。

● 債券

2025年，日本中央銀行日本銀行（BOJ）升息至0.75%，創下1995年以來新高，結束多年來的貨幣寬鬆政策，帶動10年期公債殖利率突破2%，成為區域內殖利率升幅最大的國家之一。

美國則是持續降息，導致美日10年期公債利差略為縮小。

瑞士銀行（UBS）經濟學家足立正道（MasamichiAdachi）指出，市場普遍認為短期內日圓弱勢與長天期利率高檔將持續，加上缺乏明顯催化因子，日圓匯價難以大幅升值。

足立正道還提到，「市場也關心如何因應日圓快速貶值與利率上揚，包括外匯干預時機，以及日銀可能採取購債等緊急措施」。