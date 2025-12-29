快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。美聯社
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。美聯社

儘管人工智慧（AI）懷疑論者認為該領域估值過高，美銀（BofA）分析師斷言，AI產業只有走到十年轉型期的「中間」，全球半導體銷售明年預期突破1兆美元，並看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。

⭐2025總回顧

美銀分析師艾爾亞（Vivek Arya）在「2026年度預測：顛簸但樂觀」的報告中指出，全球半導體銷售明年將年增30%，最終突破1兆美元的新里程碑。他深信具備「可由利潤結構量化的護城河」的公司，認為2026年半導體六大首選股分別為輝達、博通、科林研發、科磊、亞德諾半導體（Analog Device）和益華電腦。

美銀估計，AI資料中心系統的整體潛在市場（TAM），將在2030年前突破1.2兆美元，意味複合年均成長率為38%，光是AI加速器的商機就可能達到9,000億美元。

但市場依然謹慎，因為AI資料中心成本高昂。美銀指出，一座典型1GW（百萬瓩）設施的資本支出，動輒超過600億美元，約一半用於硬體。艾爾亞則樂觀認為，目前支出兼具「進攻與防守」的性質，也就是說，科技大廠為了維持現有版圖，不得不投資。

艾爾亞也警告，不該拿輝達和傳統晶片廠比較，因為相較一顆2.4美元的普通晶片，輝達的繪圖處理器（GPU）要價約3萬美元。他說，輝達的自由現金流預計在未來三年達到5,000億美元，且在考慮並納入預期成長率後，估值「仍非常便宜」。輝達目前本益成長比（PEG）約0.6倍，遠低於標普500指數的近2倍。

博通方面，受到客製化特殊應用晶片（ASIC）帶動，該公司近來已從零組件供應商轉型為AI基建的支柱。Google和Meta為減少對輝達依賴，已開始轉向博通。高盛分析師James Schneider將博通視為AI榮景的關鍵軍火商，給予450美元的目標價。

艾爾亞承認，通往1兆美元里程碑的路途「並非一帆風順」，且沒有任何一檔股票「毫無風險」，但上述六檔股票入選的主因在於市占率優勢，一般在70%-75%上下。

半導體 分析師 成長率

延伸閱讀

Aletheia 資本：京元電為「無人能敵的王者」 目標價大升至400元

輝達結盟AI新創Groq掀記憶體革命 力積電、華邦等可望受惠

一周盤前股市解析／AI 鏈、衛星航太 有看頭

就市論勢／矽光子、衛星通訊 可留意

相關新聞

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

儘管人工智慧（AI）懷疑論者認為該領域估值過高，美銀（BofA）分析師斷言，AI產業只有走到十年轉型期的「中間」，全球半...

AI搶走入門白領職位 年輕人可能轉往「1工作」且薪水較高

人工智慧（AI）可能會消滅入門等級的白領工作，年輕人該何去何從？專家認為，他們將轉往AI無法取代、且薪水較高的產業，像是...

貴金屬漲勢暫歇 亞股多收低

耶誕假期過後亞洲股市交易冷清，投資人正密切注意聯邦準備理事會（Fed）預計本週稍晚公布的12月會議紀要，亞股今天跌多漲少...

日股走勢不一 市場靜待Fed公布最新會議記錄

東京股市今天走勢不一，主要因耶誕節後市場交投清淡，以及投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）公布本月稍早例行決策會議的會...

供電和政局趨穩 南非幣今年將創下16年來最大漲幅

南非蘭德今年以來兌美元升值13%，可望創下 2009 年以來單年最大漲幅，除美元走軟外，南非國內政局趨於穩定，也強化南非...

辦公室該長什麼樣？給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

金融時報報導，全球網通巨擘思科（Cisco）位於倫敦的辦公室，以人性化設計為核心，刻意打造多元工作場景：既有像咖啡廳般的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。