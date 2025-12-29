貴金屬漲勢暫歇 亞股多收低

快訊

中央社／ 香港29日綜合外電報導
亞股示意圖。路透
耶誕假期過後亞洲股市交易冷清，投資人正密切注意聯邦準備理事會（Fed）預計本週稍晚公布的12月會議紀要，亞股今天跌多漲少，貴金屬價格從歷史高點回落。

法新社報導，外界預期美國有望進一步降息，和投資人看好科技股維持漲勢下，全球股市2025年最後幾個交易日有望收紅。

聯準會於12月政策會議調降基準利率1碼（25個基點），來到3.50%和3.75%區間，並暗示明年1月舉行會議時可能維持利率不變。不過，Fed官員對降息莫衷一是，對未來1年利率走勢預估也高度分歧。

聯準會12月會議紀要預計美東時間30日公布，屆時交易者將細讀內容，試圖找出攸關Fed明年利率走向的蛛絲馬跡。

降息預期帶動股市今年以來屢創新高，蓋過科技股估值過高的市場疑慮。

亞股今天跌多漲少，東京、香港、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收低；上海、台北及首爾股市收高。

另外，黃金和白銀兩大貴金屬漲勢暫歇，從近期觸及的歷史高點回落。

金價26日逼近每盎司4550美元新高價位後，今天盤中回落至每盎司4450美元左右；白銀觸及每盎司80美元高點後回落至77.5美元。

