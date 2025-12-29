快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

供電和政局趨穩 南非幣今年將創下16年來最大漲幅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南非幣是最近六個月表現僅次哥倫比亞披索的新興市場貨幣。路透
南非幣是最近六個月表現僅次哥倫比亞披索的新興市場貨幣。路透

南非蘭德今年以來兌美元升值13%，可望創下 2009 年以來單年最大漲幅，除美元走軟外，南非國內政局趨於穩定，也強化南非對投資人的吸引力。

⭐2025總回顧

展望2026年，這個非洲最大經濟體的通膨放緩、經濟成長加速，加上市場預期美國聯準會（Fed）會進一步降息，蘭德可能繼續升值。

投資人也關注國營電力公司 Eskom 的整飭進度，經歷多年輪流停電後，2025 年大都能夠維持穩定供電；此外，鐵路與港口營運商的改善狀況也將是關注焦點。

外資今年買超南非債券 724 億蘭德（約 43 億美元），遠超過2024 年的156 億蘭德。

Allspring 全球投資基金經理人范畢昂（Lauren van Biljon）說：「要能進一步上漲的動因，可能是海外投資人持續流入南非」，或是投資人降低對匯率波動的避險操作。「Fed進一步寬鬆，應能讓高殖利率新興市場的熱度維持不墜，至少會持續到 2026 年上半年。」

南非總統拉瑪佛沙維持了聯合政府的運作，並推出多項政策措施，今年經濟成長可望達到 1.3%，優於過去十年平均不到 1% 的表現。

南非 投資人

延伸閱讀

代表處迫遷爭議 南非與我外交部正磋商協商模式

南非再傳大型槍擊案 酒吧遭掃射至少9死

國內首例民營電廠自建天然氣接收站今動土 預定2029年供電商轉

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

相關新聞

日股走勢不一 市場靜待Fed公布最新會議記錄

東京股市今天走勢不一，主要因耶誕節後市場交投清淡，以及投資人靜待美國聯邦準備理事會（Fed）公布本月稍早例行決策會議的會...

供電和政局趨穩 南非幣今年將創下16年來最大漲幅

南非蘭德今年以來兌美元升值13%，可望創下 2009 年以來單年最大漲幅，除美元走軟外，南非國內政局趨於穩定，也強化南非...

辦公室該長什麼樣？給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

金融時報報導，全球網通巨擘思科（Cisco）位於倫敦的辦公室，以人性化設計為核心，刻意打造多元工作場景：既有像咖啡廳般的...

以好市多模式擊敗好市多 Sam's Club專攻大陸高端市場

就會員制的倉儲批發賣場而言，好市多（Costco）暫居全球龍頭寶座，但排名第二的山姆會員商店（Sam's Club）靠大...

會計考生注意！ACCA震撼宣布全面取消線上考試 防堵AI作弊漏洞

全球最大會計專業組織「特許公認會計師公會」（ACCA）已決定取消遠距考試，藉此打擊學生在遠距應試時作弊情況增加的問題。

電動車龍頭將易主 比亞迪2025年可望超越特斯拉

中國汽車巨人比亞迪，預計今年將可正式超越美國車廠特斯拉（Tesla），成為全球年銷量最大的電動車製造商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。