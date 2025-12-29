快訊

辦公室該長什麼樣？給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
思科（Cisco）倫敦辦公室一角。擷自思科官網
思科（Cisco）倫敦辦公室一角。擷自思科官網

金融時報報導，全球網通巨擘思科（Cisco）位於倫敦的辦公室，以人性化設計為核心，刻意打造多元工作場景：既有像咖啡廳般的開放座位，也有小型討論區與安靜的獨立工作角落，讓員工每天都能依照自己的需求，找到最能專心工作的位子。

傳統辦公室往往只考慮大多數人的習慣，卻忽略不同的人對環境的需求有很大的差異。例如，有些人很難在吵雜的開放空間集中精神，有些人則需要能自行調節光線或溫度的環境。

思科副總裁Christian Bigsby表示「思科提供員工『選擇』」：辦公室入口區很繁忙，會有咖啡站、植物和團隊會議會用到的螢幕，但這個「非常公共、非常開放的空間」會逐漸過渡到低刺激區域，愈往裡走，空間會變得更私密和隱蔽。

他說：「當所有員工都能選擇適合自己需求和心情的工作空間時，他們的表現會更好。」

這樣的辦公室設計已經逐漸成為趨勢。設計公司HOK總監Kay Sargent指出，「沒辦法設計出一個對所有人而言都是完美溫度的空間。太陽會移動，我們也應該移動。在任何時間的任何建築物中，都有較熱的區域和較冷的區域，有較嘈雜的區域和較安靜的區域。」

她指出，已有愈來愈多的企業開始在辦公室中規劃不同功能的區域，例如可調整燈光的會議室、安靜的專注區，甚至是能隨時躲進去休息的「喘息角落」。

思科（Cisco）倫敦辦公室一角。擷自思科官網
思科（Cisco）倫敦辦公室一角。擷自思科官網
思科（Cisco）倫敦辦公室一角。擷自思科官網
思科（Cisco）倫敦辦公室一角。擷自思科官網

