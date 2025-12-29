日銀最新摘要：利率偏低致日圓走弱 續升息聲浪浮現

快訊

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本中央銀行「日本銀行」意見摘要顯示，決策官員在12月升息後，仍討論了持續升息的必要性，其中更有人呼籲每隔數月就升息一次，凸顯通膨壓力正成為日銀高度關注的焦點。

今天公布的摘要顯示，部分審議委員認為，日本持續低迷的利率是導致日圓走軟及推升物價的因素之一；這暗示匯率波動將在未來討論升息時扮演關鍵角色。

12月18日至19日的會議上，日銀將政策利率從0.5%上調至0.75%，創下30年新高，這是結束數十年來大規模貨幣寬鬆與近零借貸成本的另一個里程碑。

摘要顯示，多位委員明確表達有必要進一步調升政策利率，因為在扣除通膨因素後，實質利率仍顯著為負值。

其中一項意見指出，「目前的利率距離中性利率水準仍有相當大的差距」，並補充說，日銀暫時應以「每隔數月升息一次」的節奏進行操作。

另一項意見指出，日圓疲軟與長期利率上升，部分原因在於政策利率相對於通膨而言過低。該意見認為：「及時調升政策利率能遏制未來的通膨壓力，並有助於壓低長期利率。」

摘要亦顯示，第3項意見呼籲日銀應「穩步」升息，以避免在因應通膨過高風險時慢半拍。

然而，部分意見強調在決定未來升息時應審慎行事，密切關注日銀的政策變動對經濟、物價與金融情勢的影響。

通膨 日本 壓力

