帶領藍色巨人重返榮耀 IBM傳奇執行長郭士納83歲辭世

國際商業機器公司（IBM）前執行長郭士納（Louis Gerstner）昨天辭世，享壽83歲。

IBM執行長克利希納（Arvind Krishna）在今天發給員工的電郵中宣布郭士納辭世消息，但未說明死因。

克利希納在郵件中表示：「當路（郭士納）到任IBM時，公司的未來正處於極度不確定的時刻。他在那段期間的領導重塑了公司；他不墨守成規，而是始終如一地專注客戶的未來需求。」

郭士納曾任職顧問公司麥肯錫（McKinsey）與美國運通（American Express），1993年4月，他從RJRNabisco公司轉任IBM，成為這間被譽為「藍色巨人」的公司史上首位外聘的掌舵者。

郭士納領導這家電腦巨擘的9年間，被公認為扭轉公司破產危機的功臣，成功將業務核心轉向企業服務領域。他在大幅削減開支、出售資產及回購股票的同時，也從根本上徹底改變了IBM的企業文化與核心策略。

郭士納2002年從IBM執行長一職退休，當時公司股價已較他上任時上漲約800%，之後他轉任凱雷投資集團（Carlyle Group）董事長，直至2008年退休。

郭士納著有「誰說大象不會跳舞」（Who SaysElephants Can't Dance）等書，還曾任多家企業董事，包括必治妥施貴寶（Bristol-Myers）、紐約時報、美國運通、AT&T及開拓重工（Caterpillar）。

郭士納對美國公共教育充滿熱忱，並在IBM推動計畫，運用公司科技資源協助學校發展。

他1989年成立郭士納慈善機構（GerstnerPhilanthropies），旗下包括郭士納家族基金會（Gerstner Family Foundation），重點支持生物醫學研究、環境與教育計畫，以及服務紐約市、波士頓與佛羅里達州棕櫚灘郡的社會福利計畫。