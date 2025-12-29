快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

帶領藍色巨人重返榮耀 IBM傳奇執行長郭士納83歲辭世

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

國際商業機器公司（IBM）前執行長郭士納（Louis Gerstner）昨天辭世，享壽83歲。

⭐2025總回顧

IBM執行長克利希納（Arvind Krishna）在今天發給員工的電郵中宣布郭士納辭世消息，但未說明死因。

克利希納在郵件中表示：「當路（郭士納）到任IBM時，公司的未來正處於極度不確定的時刻。他在那段期間的領導重塑了公司；他不墨守成規，而是始終如一地專注客戶的未來需求。」

郭士納曾任職顧問公司麥肯錫（McKinsey）與美國運通（American Express），1993年4月，他從RJRNabisco公司轉任IBM，成為這間被譽為「藍色巨人」的公司史上首位外聘的掌舵者。

郭士納領導這家電腦巨擘的9年間，被公認為扭轉公司破產危機的功臣，成功將業務核心轉向企業服務領域。他在大幅削減開支、出售資產及回購股票的同時，也從根本上徹底改變了IBM的企業文化與核心策略。

郭士納2002年從IBM執行長一職退休，當時公司股價已較他上任時上漲約800%，之後他轉任凱雷投資集團（Carlyle Group）董事長，直至2008年退休。

郭士納著有「誰說大象不會跳舞」（Who SaysElephants Can't Dance）等書，還曾任多家企業董事，包括必治妥施貴寶（Bristol-Myers）、紐約時報、美國運通、AT&T及開拓重工（Caterpillar）。

郭士納對美國公共教育充滿熱忱，並在IBM推動計畫，運用公司科技資源協助學校發展。

他1989年成立郭士納慈善機構（GerstnerPhilanthropies），旗下包括郭士納家族基金會（Gerstner Family Foundation），重點支持生物醫學研究、環境與教育計畫，以及服務紐約市、波士頓與佛羅里達州棕櫚灘郡的社會福利計畫。

美國 紐約時報 醫學

延伸閱讀

LOL／曾拿下亞運銀牌 台灣傳奇電競名將Karsa宣佈退役

TPBL／超高規格！國王發林書豪球衣退休儀式觀賽證書

傳奇麗緻套房開箱！入住金庫、玩大冒險⋯盤點星飯店新體驗

高球／日本傳奇「巨人」尾崎將司 癌逝享壽78歲

相關新聞

電動車龍頭將易主 比亞迪2025年可望超越特斯拉

中國汽車巨人比亞迪，預計今年將可正式超越美國車廠特斯拉（Tesla），成為全球年銷量最大的電動車製造商

AI新創今年瘋狂籌資1,500億美元創紀錄 攢好儲備金以防明年泡沫炸裂

矽谷最熱門新創企業今年已籌得1,500億美元資金，因為他們的金主建議建立堡壘般的防禦性資產負債表，以防AI投資熱潮在20...

華爾街大銀行今年上演「帝國大反擊」 漲幅傲視另類資產巨人

今年是華爾街大銀行揚眉吐氣的一年，多年來眼睜睜看著另類資產管理公司（alternative asset manager）...

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近13,000萬美元大關

倫敦金屬交易所在經過兩天休市重新開盤，銅價旋即恢復飆漲走勢，大漲近7%，價格創下歷史新高。

酷澎個資外洩補償案出爐：發放逾10億美元抵用券 3,370萬名用戶可領

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）周一表示，將針對南韓史上最大規模的個資外洩事件，向3,370萬帳戶持有者提供總額達1....

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

全球資金本月正重返東南亞股市，使此區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。