華爾街大銀行今年上演「帝國大反擊」 漲幅傲視另類資產巨人

今年是華爾街大銀行揚眉吐氣的一年，多年來眼睜睜看著另類資產管理公司（alternative asset manager）攻城掠地，不過隨川普上台後監管和市場環境轉趨有利，如今對未來充滿信心。

投資人已對此下注：美國六大銀行——摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛集團和摩根士丹利，今年股價平均漲幅超過 45%，傳統金融機構數十年來表現最出色的一年。

四大上市另類資產管理公司——黑石（Blackstone ）、阿波羅全球管理、KKR和凱雷集團股價大致下跌，僅有凱雷有顯著漲幅。

富國銀行分析師梅奧（Mike Mayo）形容，「這是銀行的復仇」，「過去 15 年來，銀行和非銀行機構競爭一直就像單手背在身後打籃球一樣。突然間，銀行又可以用雙手和對手較量了。這種感覺讓人大快人心。」

彭博報導，令傳統銀行領袖感到快慰的是，川普二進白宮在聯準會（Fed）及其他監管機構的人事任命，正著眼於放寬金融危機後的各項管制，包括長期被業界嘲諷為誤導且成本高昂的資本規則和壓力測試。

當傳統銀行受到嚴密監管之際，資產管理公司募集了數百億美元，能更快做出融資決策。黑石和阿波羅轉型為私募債權巨人。截至 9 月，黑石管理的信用和保險資產超過 4,320 億美元，較 2021 年底成長 67%。阿波羅的信用管理資產（AUM）同期更躍升 83%，達到 7,230 億美元。

但在最近幾季，大型銀行重新展現放款實力。他們讓拜登時代名為「巴塞爾協定三終局」（Basel III Endgame）、旨在提高資本要求的急進提案打了退堂鼓。他們也延緩了其他迫使銀行持有更多資本的監管措施，包括Fed的壓力測試以及對資產負債表槓桿率的特殊限制。

隨著監管放寬，各大銀行紛紛以金融危機以來最快的速度擴大放款組合。

剛搬入耗資數十億美元新總部的摩根大通，正大方展現財力。5 月，小摩主辦 80 億美元的融資，協助 3G Capital 收購 Skechers。一個月後，小摩同意出資 175 億美元，協助華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）分拆為兩家公司。而在 10 月，小摩又為美商藝電（Electronic Arts）的收購案提供 200 億美元資金，這創下單一銀行為槓桿收購所承諾的最大金額。

本月初，當 Netflix 著手籌措競標華納兄弟所需的資金時，富國銀行也承諾提供 295 億美元的過渡貸款。

但對另類資產管理公司而言，川普幾個招牌政策最終對核心業務造成的卻是阻礙，而非助力。

他的關稅衝擊了特定私募股權投資公司，並重燃通膨疑慮，導致Fed 不願快速降息。這使得融資成本在更長時間內維持高檔，導致出脫舊資產和募集新投資基金更加困難。

同時，另類資產管理巨人旗下授信部影響力日增，反而招來官方更多審查。上個月，美國司法部官員對資產管理機構可能不當評估私募股權和債權資產價值的動向表達憂心。在英國，官方甚至開始測試該產業因應金融壓力的能力。

目前，次級汽車貸款機構 Tricolor Holdings 和汽車零組件公司 First Brands Group 破產，外界不免憂心，企業借款人正濫用放款機構間的競爭並從事詐欺。摩根大通執行長戴蒙預告可能會出現更多這類「蟑螂」，引發了一陣騷動。儘管身處這類崩盤事件核心的銀行，投資人拋售的卻是大量曝險於私募債權的另類資產管理公司股票。