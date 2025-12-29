亞馬遜：義大利無人機送貨喊卡 受限商業監管環境

快訊

中央社／ 羅馬28日綜合外電報導

網購巨商亞遜（Amazon）今天表示，公司已決定不再推動在義大利以無人機送貨計畫。並說儘管與義國民航主管溝通良好並有進展，但當地更廣泛的商業監管環境並不利於計畫。

路透社報導，義大利民用航空管理局（ENAC）對這項決定表示意外，並在昨天發布聲明指出，亞馬遜的做法是他們公司政策所致，與「集團近期財務事件」有關。

亞馬遜曾於2024年12月宣布，已在義大利中部阿布魯佐大區（Abruzzo）小鎮聖薩爾沃（San Salvo），成功完成無人機配送的初步測試。

亞馬遜今天向路透發出的聲明指出：「經過策略性檢討後，我們已決定終止在義大利的無人機送貨計畫。」

亞馬遜又說：「儘管我們與義大利航太監管機關有著良好互動並取得進展，但當地更廣泛的商業監管架構，目前並不利於我們這項計畫的長期目標。」

義大利 路透

相關新聞

大陸官方傳明年起管制白銀出口 馬斯克表達憂心：這可不是件好事

網路傳出大陸官方準備自2026年1月1日起對白銀出口實施管制。馬斯克（Elon Musk）對此表達憂心，並強...

電動車龍頭將易主 比亞迪2025年可望超越特斯拉

中國汽車巨人比亞迪，預計今年將可正式超越美國車廠特斯拉（Tesla），成為全球年銷量最大的電動車製造商

AI新創今年瘋狂籌資1,500億美元創紀錄 攢好儲備金以防明年泡沫炸裂

矽谷最熱門新創企業今年已籌得1,500億美元資金，因為他們的金主建議建立堡壘般的防禦性資產負債表，以防AI投資熱潮在20...

華爾街大銀行今年上演「帝國大反擊」 漲幅傲視另類資產巨人

今年是華爾街大銀行揚眉吐氣的一年，多年來眼睜睜看著另類資產管理公司（alternative asset manager）...

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近13,000萬美元大關

倫敦金屬交易所在經過兩天休市重新開盤，銅價旋即恢復飆漲走勢，大漲近7%，價格創下歷史新高。

酷澎個資外洩補償案出爐：發放逾10億美元抵用券 3,370萬名用戶可領

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）周一表示，將針對南韓史上最大規模的個資外洩事件，向3,370萬帳戶持有者提供總額達1....

