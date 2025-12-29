酷澎個資外洩補償案出爐：發放逾10億美元抵用券 3,370萬名用戶可領

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）周一表示，將針對南韓史上最大規模的個資外洩事件，向3,370萬帳戶持有者提供總額達1.69兆韓元（約11.8億美元）的補償方案。

受影響的酷澎用戶每人將獲得價值5萬韓元（約35美元或約台幣1,096元）的購物抵用券，可用於該公司旗下多項服務：全站通用的5,000韓元、酷澎外送服務專用的5,000韓元、酷澎旅遊商品的2萬韓元，以及旗下奢華美妝平台R.LUX專用的2萬韓元。

這起資料外洩事件已對酷澎造成重大衝擊，不僅引發政府調查，也擾亂數以百萬計南韓民眾的日常生活，受影響人數約占全國人口近三分之二。

此補償方案公布的前一日，酷澎創辦人金範錫首度就資料外洩事件公開致歉，並承諾將加快補償措施。他本月稍早未出席國會就此事舉行的聽證會，而遭嚴厲批評。

酷澎上周表示，經調查已鎖定一名前員工，涉嫌未經授權存取約3,300萬筆帳戶的個人資料，但實際僅留存其中約3,000名用戶的數據。