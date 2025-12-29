快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近13,000萬美元大關

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
銅精礦堆放在智利Punta Chungo港口等待出口。路透
銅精礦堆放在智利Punta Chungo港口等待出口。路透

倫敦金屬交易所在經過兩天休市重新開盤，銅價旋即恢復飆漲走勢，大漲近7%，價格創下歷史新高。

⭐2025總回顧

倫敦銅期貨今天（29日）開盤後，盤中上漲6.6%，達每噸12,960 美元，跟進上海和紐約銅價的上漲走勢。新加坡時間上午10點，銅期貨價格報每噸12,805.50美元。

投資人在12月大量買入銅，市場推測，大量銅流入美國，將導致明年全球銅供不應求。此外，美元走弱也助長銅價，帶動銅今年來漲幅已逼近40%，邁向2009年以來最大年度漲幅。

在倫敦交易所，其他金屬價格也上漲，鋁上漲0.6%，鋅上漲0.9%。

銅價 倫敦 美國

延伸閱讀

金銀銅價 預料2026年還會再漲

金屬ETF 權證聚焦偏價外

告五人化身「紅娘」倫敦見證異國戀情CP超浪漫

凱蒂佩芮前夫遭6女控性侵！受害者不斷增加　他保釋打死不認罪

相關新聞

大陸官方傳明年起管制白銀出口 馬斯克表達憂心：這可不是件好事

網路傳出大陸官方準備自2026年1月1日起對白銀出口實施管制。馬斯克（Elon Musk）對此表達憂心，並強...

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近13,000萬美元大關

倫敦金屬交易所在經過兩天休市重新開盤，銅價旋即恢復飆漲走勢，大漲近7%，價格創下歷史新高。

酷澎個資外洩補償案出爐：發放逾10億美元抵用券 3,370萬名用戶可領

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）周一表示，將針對南韓史上最大規模的個資外洩事件，向3,370萬帳戶持有者提供總額達1....

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

全球資金本月正重返東南亞股市，使此區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

OpenAI開出這一職缺 年薪1,750萬加股票！奧特曼坦言：壓力山大

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI願意支付55.5萬美元（約新台幣1,750萬元）年薪外加股票報酬，聘請一位主管...

簡立峰專欄／2026是AI合縱連橫之年 OpenAI恐被併購？

當大家以為AI發展進入停滯期，Google卻在此時丟出震撼彈，Gemini 3的出現像是一艘航空母艦，將競爭門檻拉高到對手難以企及的層次。隨著Google築起難以跨越的數據與算力高牆，隱隱已有「秦國」一統天下之姿，意味著2026年的AI競爭將不再是百花齊放，而是殘酷的合縱連橫，連光環罩頂的OpenAI，都可能因為「沒有根」而成為科技巨頭獵殺與併購的對象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。