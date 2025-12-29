倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近13,000萬美元大關

倫敦金屬交易所在經過兩天休市重新開盤，銅價旋即恢復飆漲走勢，大漲近7%，價格創下歷史新高。

倫敦銅期貨今天（29日）開盤後，盤中上漲6.6%，達每噸12,960 美元，跟進上海和紐約銅價的上漲走勢。新加坡時間上午10點，銅期貨價格報每噸12,805.50美元。

投資人在12月大量買入銅，市場推測，大量銅流入美國，將導致明年全球銅供不應求。此外，美元走弱也助長銅價，帶動銅今年來漲幅已逼近40%，邁向2009年以來最大年度漲幅。

在倫敦交易所，其他金屬價格也上漲，鋁上漲0.6%，鋅上漲0.9%。