不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

全球資金本月正重返東南亞股市，使此區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

受估值低廉與資產配置分散需求吸引，外資12月已向東南亞新興市場注入3.37億美元，預計創2024年9月以來單月流入最高金額。印尼與泰國市場領頭吸引資金回流，終結此前11個月內10度遭外資拋售的局面。不過2025年整體外資淨流出仍達約150億美元。

MSCI Asean Index今年落後亞太大盤約13個百分點，創近五年最大差距，主因是缺乏與AI熱潮直接相關的股票。除估值優勢外，鑒於市場憂心AI泡沫，過度集中科技股的資金也開始尋求東南亞作為替代選項。

富達國際策略師Christopher Wong表示，投資人正需要降低對美國及AI等擁擠交易的曝險，東協可望從中受惠，因該區域擁有「截然不同的成長引擎」

越南等市場也被認為將受惠於全球供應鏈移出中國，以及聯準會的潛在降息。越南股市另因富時羅素10月將其升格為次級新興市場而獲得提振。

印尼、越南、菲律賓等國受益於政府擴大基建與刺激需求的財政計劃，加上貨幣政策環境有利，企業獲利前景正在改善。

東南亞主要股市目前估值介於未來12個月預期盈利的12至15倍，菲律賓更低於10倍；相較之下，標普500指數的估值已逾22倍。

但風險依然存在。該區域兩大經濟體正面臨國內政治動盪的挑戰：泰國總理阿努廷本月解散國會並訂2月大選；印尼投資人則對總統普拉伯沃的民粹政策保持警惕。

與此同時，若AI主題持續吸引資金，東協市場恐難擺脫相對弱勢。

摩根大通分析師上月指出，對價值型投資人而言，偏低的估值正讓東協愈具吸引力，特別是在獲利成長反彈之際。12月資金流向印證了這項看法。

包括Khoi Vu在內的分析師在11月28日的報告中指出，若外資配置部位回歸過去三年中位數水準，東南亞股市可能迎來約200億美元的潛在資金流入。