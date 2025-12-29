快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

OpenAI開出這一職缺 年薪1,750萬加股票！奧特曼坦言：壓力山大

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OpenA執行長奧特曼（Sam Altman）。路透
OpenA執行長奧特曼（Sam Altman）。路透

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI願意支付55.5萬美元（約新台幣1,750萬元）年薪外加股票報酬，聘請一位主管，專門負責減輕AI帶來的負面衝擊。

⭐2025總回顧

儘管高薪誘人，但要承擔的職責可不小，因為AI有許多負面衝擊，包括導致就業機會流失、假訊息、惡意人士濫用、環境破壞，以及人類逐漸喪失自主行動力等等。

OpenA執行長奧特曼（Sam Altman）上周六在社群平台 X 貼文中，形容這份工作「壓力山大」（a stressful job）。他寫道：「你幾乎會立刻被丟進泳池深水區（意指要獨自應付一個棘手且困難的環境）。」

奧特曼說，「風險應變主管（Head of Preparedness）」這個職位「會在重要時刻扮演關鍵角色」。

他寫道：「模型正在快速改善，現在已能做到許多厲害的事情，但同時也開始帶來一些重大挑戰。在2025年，我們就已初步看到模型對心理健康可能產生的影響；而現在，模型在電腦安全領域的能力也變得如此先進，甚至開始自行發現關鍵漏洞。」

奧特曼說：「我們在衡量模型能力成長方面已具備穩固基礎，但正邁入一個需要更細緻理解與評估的新階段，不僅要了解這些能力可能如何被濫用，也必須思考如何在產品層面及整個世界中限制其負面影響。」

ChatGPT帶動AI聊天機器人在消費市場迅速普及，許多使用者利用這項技術來查資料、撰寫電郵、規劃旅行，或完成其他簡單任務。

然而，也有部分使用者將聊天機器人當作心理諮商的替代方案，這在某些情況下反而加劇心理健康問題，包括助長妄想與其他令人憂心的行為。

OpenAI在10月表示，正與心理健康專家合作，改善ChatGPT在面對出現精神病症狀、自殘傾向這類令人擔憂行為的使用者時的互動方式。

OpenAI最初核心使命，是以造福全人類的方式發展AI，因此一開始就將安全機制視為營運核心的一環。然而，隨著產品逐步推出、以及獲利壓力增加，一些前員工表示，公司開始將獲利置於安全之上。

曾領導OpenAI安全團隊（現已解散）的萊克（Jan Leiki）去年5月在X上宣布辭職並同時發出批評，公司已偏離確保技術安全部署的使命，「打造比人類更聰明的機器，本質上就是項危險的事。OpenAI正代表全人類承擔極其重大的責任。但在過去幾年裡，安全文化與流程卻被光鮮亮麗的產品擠到一旁。」

不到一周後，另一名員工也在X上宣布辭職，也提出同樣的安全疑慮。前員工Daniel Kokotajlo在2024年5月的一篇部落格文章中表示，他辭職是因為「對公司在通用人工智慧（AGI）出現前後是否能負責任行事，逐漸失去信心」。

OpenAI的前任「風險應變主管」Aleksander Madry去年7月轉任新職。這一職位隸屬於OpenAI的安全系統團隊，負責為模型建立防護機制、框架與評估制度。這份工作的年薪為55.5萬美元，另加股票報酬。

職缺說明顯示：「你將直接負責領導並協調能力評估、威脅模型與緩解措施，打造一套一致、嚴謹且可在營運上擴展的安全流程體系。」

OpenAI 使用者 辭職

延伸閱讀

OpenAI 擬打造主動硬體產品

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫...SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

川普拍板 統一監管全國AI

迪士尼10億投資OpenAI 允Sora使用米老鼠等經典卡通人物

相關新聞

大陸官方傳明年起管制白銀出口 馬斯克表達憂心：這可不是件好事

網路傳出大陸官方準備自2026年1月1日起對白銀出口實施管制。馬斯克（Elon Musk）對此表達憂心，並強...

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近13,000萬美元大關

倫敦金屬交易所在經過兩天休市重新開盤，銅價旋即恢復飆漲走勢，大漲近7%，價格創下歷史新高。

酷澎個資外洩補償案出爐：發放逾10億美元抵用券 3,370萬名用戶可領

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）周一表示，將針對南韓史上最大規模的個資外洩事件，向3,370萬帳戶持有者提供總額達1....

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

全球資金本月正重返東南亞股市，使此區成為2026年全球金融市場版圖中不容忽視的焦點。

OpenAI開出這一職缺 年薪1,750萬加股票！奧特曼坦言：壓力山大

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI願意支付55.5萬美元（約新台幣1,750萬元）年薪外加股票報酬，聘請一位主管...

簡立峰專欄／2026是AI合縱連橫之年 OpenAI恐被併購？

當大家以為AI發展進入停滯期，Google卻在此時丟出震撼彈，Gemini 3的出現像是一艘航空母艦，將競爭門檻拉高到對手難以企及的層次。隨著Google築起難以跨越的數據與算力高牆，隱隱已有「秦國」一統天下之姿，意味著2026年的AI競爭將不再是百花齊放，而是殘酷的合縱連橫，連光環罩頂的OpenAI，都可能因為「沒有根」而成為科技巨頭獵殺與併購的對象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。