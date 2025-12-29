大陸官方傳明年起管制白銀出口 馬斯克表達憂心：這可不是件好事

網路傳出大陸官方準備自2026年1月1日起對白銀出口實施管制。馬斯克（Elon Musk）對此表達憂心，並強調此舉可能對各項工業生產造成衝擊。

馬斯克周六對佩爾坦（Jesse Peltan）在 X 平台上分享的一則「Bull Theory」貼文做出回應。貼文指出，大陸官方準備 2026 年 1 月 1 日起對白銀出口實施限制，要求企業必須取得政府許可證才能出口。佩爾坦認為，這動向「影響非同小可」。

馬斯克對此發文回應：「這可不是件好事。許多工業製程都需要用到白銀。」

This is not good. Silver is needed in many industrial processes. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2025

白銀在電子、醫療和再生能源等許多產業中扮演關鍵角色。因優異的導電性、導熱性以及化學穩定性，成為不可或缺的資源。

大陸官方管制白銀出口的決定，可能導致全球供應鏈受到打岔，並因潛在的全球供應短缺而引發銀價飆漲，進而衝擊許多產業的生產成本，影響全球經濟。