前線告捷 後院失火？以色列高端人才「用腳投票」動搖創新命脈

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據最新發布的報告，過去一年，在以色列營運的跨國企業有超過一半通報，當地員工申請外派或移居海外的情況增加。圖為以色列特拉維夫。路透
根據最新發布的報告，過去一年，在以色列營運的跨國企業有超過一半通報，當地員工申請外派或移居海外的情況增加。圖為以色列特拉維夫。路透

路透報導，根據以色列先進科技產業協會（IATI）周日公布的年度報告，儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯長達兩年的戰爭已經告一段落，但戰爭戰爭帶來的不確定性與動盪，已引發在以色列營運的跨國企業中，當地員工申請外派或調往海外的情況明顯增加，高科技人才外流的風險正對當地產業生態形成壓力。

IATI調查報告發現，53%的企業表示，員工提出調職海外的請求增加，尤以高階主管與有家眷的員工最為明顯，愈來愈多員工積極爭取以色列以外的職位。這項趨勢若持續，長期恐損害本地創新引擎，並削弱以色列在全球科技產業中的領導地位。

科技產業約占以色列國內生產毛額（GDP）的20%、就業市場的15%，並貢獻超過一半的出口額。進駐以色列的數百家跨國企業包括微軟、英特爾、輝達、亞馬遜、Meta 以及蘋果等科技巨擘。

IATI在年度報告中指出，一些跨國企業正評估把投資與部分業務轉往其他國家的可能性。

這份報告是在IATI執行長Karin Mayer Rubinstein主持的會議中發布。報告分析，部分企業在戰爭期間遭遇供應鏈中斷，因而在以色列境外尋得替代方案；若這些方案被證實效率良好，原有業務活動便面臨無法全面回流的風險。

不過報告也強調，跨國企業普遍以長遠眼光看待以色列的科技生態系統，且許多公司在戰爭期間仍能蓬勃發展。

調查顯示，約57%的企業在戰事期間維持了穩定的業務活動，另有21%的企業甚至擴大了在以色列的營運規模。IATI表示，這顯示「即使在充滿不確定的環境，跨國企業對本地活動與以色列科技生態系仍抱持信心」。

另有22%的企業回報，其業務在戰爭期間受到損害。這場戰爭始於2023年10月7日哈瑪斯對以色列的突襲，並在兩個月前於美國主導的停火協議下結束。

IATI最後警告，若政府未能積極採取行動，建立更穩定的監管與地緣政治環境，以色列本地科技生態系的穩定性恐將面臨逐步流失的風險。

以色列 戰爭 風險

