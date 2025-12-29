還在漲！創新高的白銀價格突破80美元

白銀價格周一繼續上漲，首度突破每英兩 80 美元大關，延續了年終的史詩級漲勢。

銀價已連續六個交易日上漲，漲幅高達25%，創下 1950 年有紀錄以來連六日最大漲幅。近日的漲勢受惠於投機資金流入，以及 10 月發生軋空事件後，各大交易樞紐持續存在的供應失衡狀況。

受惠於各國央行擴大購買、資金流入指數型股票基金（ETF），以及美國聯準會（Fed）連續三次降息，貴金屬價格今年一路走高。利率下滑對這種不孳息的大宗商品而言是項利多，交易員押注 2026 年還會繼續降息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上周下跌 0.6%。美元走弱通常有利於金價和銀價表現。