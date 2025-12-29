本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，在「耶誕行情」的鼓舞下，標普500指數本周很有希望攻上7,000點的新里程碑。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

「耶誕行情」鼓舞下 標普500本周挑戰7,000關

美股三大指數上周五（26日）下跌都不超過0.1%，但一周下來漲幅都在1.2%以上，是一個月來最佳周線表現。輝達（NVIDIA）和AI新創公司Groq達成授權協議並結盟，26日股價在大型科技股中逆勢上漲1%，台積電（2330）ADR揚升1.4%，周線分別上漲5.3%和4.8%。

投資人無不希望美股能上演「耶誕行情」，這段期間涵蓋年終最後五個交易日和隔年前兩個交易日，已於12月24日登場。LPL金融首席技術策略師特恩奎斯特（Adam Turnquist）指出，若「耶誕行情」發酵，標普500指數隨後在明年1月平均可上漲1.4%，全年平均漲幅則達10.4%。

地緣政治緊張升溫、美元疲弱、Fed 降息預期 金銀飆出史詩級行情

國際金價、銀價26日收盤再創新高，延續歷史性的年終漲勢，反映貴金屬行情受到地緣政治緊張升溫、美元疲弱、聯準會（Fed）降息預期支持。專家認為，黃金、白銀後續漲勢可期。

現貨金價26日收盤漲1.2%至創紀錄的每英兩4,533.21美元、現貨銀價飆漲10.3%至每英兩79.2708美元，也締造收盤新高價。

SKY Links資本集團執行長塔基汀表示：「地緣政治緊張情勢加劇，持續支持避險資產需求。」同時，歲末交投清淡也提高行情波動。此外，美元匯價一周來貶0.7%，寫6月來最大跌幅。美元走弱通常有利於黃金、白銀。

烏俄和平露曙光

川普表示，他和澤倫斯基的會談中取得「重大進展」，並稱協議已「近在咫尺」。在會面前，他盛讚和普丁的通話「良好且富有成效」。俄羅斯外長拉夫羅夫先前則稱歐洲是「和平的主要障礙」。

另一方面，泰國和柬埔寨同意立即停火，半年內二度停火。泰國國防部長將此協議定調為對誠意的戰略測試，而非讓步。兩國外交官周日已在中國展開為期兩天的會談。

供過於求、俄烏和平 明年Q1油價下探55美元

在全球油市供過於求及俄烏和平協議等預期的影響下，國際油價26日重挫逾2%，今年全年跌幅可能是五年來最大，且明年油價預料將繼續承壓，各機構預估布蘭特油價將保持在每桶60美元左右水準，明年第1季可能下探至55美元。

布蘭特原油期貨價格26日收盤下跌2.6%，報每桶60.64美元，今年來挫跌19%；美國西德州中級原油期貨26日跌2.8%至每桶56.74美元，今年來下挫21%，邁向2020年以來最大全年跌幅。

大陸釋放信號 將在2026年繼續提供財政支持以促進經濟成長

大陸官方承諾在2026年擴大財政支出，表明將繼續支持經濟成長，以因應充滿挑戰的外部環境。

根據大陸財政部周日發布的公告，中國將擴大對新質生產力、人的全面發展等重點領域的投資。本周末財政部召開了年終工作會議，制定了明年的財政政策重點。

公告進一步表明，隨著大陸經濟面臨房地產市場長期低迷和日益加劇的外部壓力，正準備更加依賴財政政策來提振經濟成長。由於貨幣寬鬆空間有限，當局正轉向有針對性的政府支出以刺激經濟活動。