金銀銅價 預料2026年還會再漲

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

金屬價格2025年表現亮眼，黃金價格今年來漲逾七成，白銀翻漲逾170%，銅漲幅也超過40%，預料2026年將繼續上攻，金銀銅價都看漲。

除了貴金屬，基本金屬2025年表現也不俗，倫敦金屬交易所（LME）銅現貨價格今年來累計漲41%，鈷價也翻漲一倍多。

展望2026年，實質殖利率與金價的反向關係，預料仍將是推升金價的一大力量，機構投資人也仍有加碼買進空間，央行買盤可望延續下去。法國興業銀行（Société Générale）預估金價2026年底前將站上每英兩5,000美元，高盛預期金價將漲至每英兩4,900美元。

另外，在供給日益吃緊及工業需求不斷攀升帶動下，白銀價格2026年可能上看每英兩88美元。

世界銀行預期基本金屬價格2026和2027年大多將進一步走揚，鋁、鎳、錫和銅漲幅可能名列前茅。華爾街也普遍看多銅價，摩根大通看多的原因包括供給干擾嚴重、美國以外國家庫存脆弱及中國大陸恢復採購。

高盛研究公司預估2026年LME銅價將維持在每公噸10,000至11,000美元區間，上半年均價為每公噸10,710美元，且對人工智慧（AI）和國防產業等戰略領域的投資，將撐住銅價、免於跌破10,000美元。

金價 高盛

