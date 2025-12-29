日本新生兒人數探新低 提高稅負、降低年金福利恐難避免

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
日本少子化益加嚴重，今年新生兒的實際出生人數將歷來首度比政府最悲觀的預測還低，提高了首相高市早苗想在經濟成長與限制移民之間求取平衡的難度。

英國金融時報（FT）報導，人口統計專家根據1-10月的初步出生人數估算，今年全年新生兒出生人數（不包括外籍居民的新生兒）可能不到67萬人，為1899年有紀錄來最低，比政府預測區間下緣的68.1萬人還低，也遠低於政府財政與經濟核心規畫所預估的人數。

國立社會保障‧人口問題研究所2023年更新的預測顯示，當時預估2025年新生兒人數為74.9萬人，預測2041年時將低於67萬人，但實際上這個低出生數將提早16年來臨。早稻田大學人口學者山內昌和表示，2025年出生數將比2024年減少3%，是連續第十年創新低。

日本每年結婚的伴侶已降到50萬對以下，但在日裔新生兒人數加速減少之際，日本民眾日益抗拒移民。高市11月首次主持人口戰略本部會議時，已成立專案小組以因應這項重大問題。政府去年已撥款230億美元執行三年計畫，以扭轉出生率下降。

經濟學者、學術界及在野黨已呼籲政府，接受日本人口愈來愈接近最悲觀的預測數，並修正先前的預測及政策規劃。但瑞穗證券首席股票策略師菊地正俊表示，此舉形同承認政府多年來為提高出生率的努力徒勞，並使政府無可避免地將提高稅負及降低年金福利。

