南韓散戶大買「安全資產」避險
南韓散戶面對國內外利率走勢的不確定性日增、加上預期韓元將貶值，今年來大舉買進黃金、白銀和美元等「安全資產」。
朝鮮日報報導，KB國民（KB Kookmin）、新韓（Shinhan）、韓亞（Hana）、友利（Woori）和NH農協（NH Nonghyup）等南韓五大銀行，今年來截至12月24日，共售出價值6,749.74億韓元的金條，為去年全年銷售額的四倍多，也是2020年開始這項統計以來最高。
若排除未提供銷售重量紀錄的NH農協銀行，四大銀行共售出3,745公斤金條，年比躍增2.7倍，同樣創下紀錄新高。
隨著白銀價格飆升，連銀條也供不應求。排除未經營銀條業務的韓亞銀行，其他四大銀行今年的銀條銷售額達306.8億韓元，創下銀行業史上新高，也是去年7.99億韓元的38倍。
南韓散戶的資金也大舉流入美元存款。截至本月24日，南韓五大銀行的個人美元存款總額較去年年底增加9.17億美元，增至127.3億美元，攀抵四年新高。
韓元兌美元匯率重貶，促使外匯管理部門也出面干預。
