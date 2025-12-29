美企明年將凍結招聘人才

調查顯示，美國多數企業明年不打算招聘員工，因預期科技將能承擔更多工作。全球招聘平台Indeed預測，2026年招聘成長幅度將相對有限。

耶魯大學本月主辦企業執行長聚會活動，在場受訪的企業領袖中，66%表示明年計劃裁員或維持現有團隊規模；僅三分之一預計招聘。人力仲介業者Kelly Services執行長雷頓說，「一些不確定性揮之不去，意味著對資本的投資將大於人力」。

美國11月失業率升至4.6%，為四年來最高。儘管醫療照護和教育領域就業增加，愈來愈多跡象顯示，白領勞動市場正在停滯。亞馬遜、Verizon、目標百貨、UPS等重要雇主，近月來相繼裁減白領職務，增添市場不安。

企業不願增聘，反映對經濟的疑慮，以及對人工智慧（AI）有望接手更多大型企業內部工作的信念。聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）說，「全國各地的執行長都告訴我：『我們不招聘是為了等看AI有什麼進展，可以取代什麼工作，什麼不能取代？』」。